Mary de Dinamarca apuesta por el look ‘working’ que necesitas copiarle para ir a la oficina

Mary de Dinamarca arrancó de manera oficial su agenda el pasado 13 de enero, donde nos ha permitido verla desplegar en cada acto con looks icónicos como su traje verde esmeralda, su vestido de terciopelo morado o su atuendo con cuello japonés que llevó a su visita al ‘Hofteatret’ la semana pasada.

En esta ocasión, la reina decidió darnos una nueva clase de estilismo durante su participación en el Hospital Holbæk, donde la Fundación Mary abordó la jornada educativa para parteras. Para el evento, Mary apostó por un estilo ‘working’, dejándonos ver, una vez más, su maestría al lograr looks inspiradores que nos motiva a recrear para llevar a nuestra propia jornada laboral en la oficina.

La reina Mary preside un evento con compromiso social

La jornada que la reina Mary presidió se celebró con motivo de expandir por toda la región de Selandia un modelo de detención e intervención en caso de violencia a parejas y mujeres embarazadas. De la mano de Fundación Mary, la reina encabezó la charla dirigida a parteras y profesionales sanitarios con el objetivo de garantizar que más bebés nazcan en un ambiente seguro.

Este proyecto se realiza en colaboración con el hospital de Amager y Hvidovre, así como Østifterne, y durante la jornada, la reina se encargó de supervisar un simulacro en el que se recreó la llegada de una mujer embarazada. Esto permitió al personal y equipo médico comprender y empatizar con la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres, así como presentar la funcionalidad del proyecto.

Mary de Dinamarca deslumbra con su atuendo ‘working’

Como ya nos tiene acostumbrados, la reina apostó por un estilo formal y sumamente elegante. Para esta ocasión, Mary apostó por un pantalón de pierna ancha en color gris de doble pinza, una pieza recurrente en su guardarropa que se ha convertido en el básico infalible que todas deberíamos tener, pues es un corte clásico que favorece y estiliza la figura. En la parte superior, la reina lució una blusa de diseño plisado con manga tres cuartos y cuello redondo en color azul marino.

Mary de Dinamarca, la reina del styling

Fiel a su exquisito gusto por el styling, Mary acompañó su look con un par de stilettos de gamuza en color gris, un abrigo negro que la protegió del frío, un bolso Prada Double Saffiano en color negro y, por supuesto, una pulsera y pendientes de perlas de Tahití, pertenecientes a su joyero y que hacía unos años no lucía.

Mary de Dinamarca nos demostró una vez más el exquisito gusto que tiene para elegir atuendos que nos llenen de inspiración. En esta ocasión, la reina consorte apostó por un look ‘working’, una alternativa infalible para lucir impecable, elegante, refinada y femenina en nuestro camino a la oficina.