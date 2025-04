Meghan Markle develó quién es el aliado del príncipe William que la apoyará en un importante proyecto

Desde su salida voluntaria de la monarquía británica, Meghan Markle se ha dedicado a cumplir sus aspiraciones profesionales. Estos propósitos incluyen la segunda temporada de “With Love, Meghan”, uno de sus shows televisivos, que en esta ocasión contará con el respaldo de una persona que es cercana al príncipe William.

El personaje clave para Guillermo de Gales que ayudará a Meghan Markle en su serie

Durante su reciente aparición en Nueva York para la Cumbre TIME100, Meghan Markle hizo público que el chef José Andrés aceptó acompañarla en las grabaciones de su programa de cocina. De acuerdo con People, la duquesa de Sussex expresó emocionada que el aliado (y empleado) de Guillermo de Gales tendrá una participación especial en la temporada 2 de “With Love, Meghan”.

El chef José Andrés apoyará a Meghan Markle en uno de sus futuros proyectos Getty Archivo

“Me disculpo de antemano por decir que José Andrés estará en la segunda temporada. Nosotros queremos mucho a José. Así que creo que he tenido la suerte de tener a gente que quiero en el programa, he tenido mucha suerte, porque tendremos un elenco fantástico”, señaló la también empresaria, recalcando que tendrán otros personajes, cuya identidad todavía no puede ventilar.

Quién es José Andrés y cuál es su relación con la realeza británica

José Andrés es un chef español nacionalizado estadounidense, que además de sus actividades culinarias, es conocido por su labor altruista. Su conexión con la corona inglesa es gracias principalmente a Meghan Markle y el príncipe Harry, con quiene se sabe, inició una amistad desde hace varios años.

También han trabajado en conjunto con sus respectivas organizaciones benéficas, y según reportes, el cocinero fue una de las personas que se encargó de escribir comentarios positivos para que el matrimonio fuera reconocido por su influencia.

El chef José Andrés es cercano al príncipe William y Harry Getty Archivo

En cuanto al príncipe William, en 2024 consolidaron una relación profesional cuando el futuro rey lo eligió para unirse al Consejo del Premio Earthshot. Esta inclusión causó gran revuelo al considerarse como una maniobra que remarcó las diferencias que actualmente existen entre los hijos de Lady Di.