Meghan Markle hizo una impresionante revelación sobre su pasado como actriz y cómo lo sobrelleva en la actualidad

Aunque Meghan Markle decidió retirarse de las artes histriónicas en 2018, poco antes de su boda con el príncipe Harry, sigue conservando gratos recuerdos de esa época. Así lo compartió recientemente, cuando se mostró abierta a contar parte de su preparación para llegar a Hollywood, y cómo esto terminó por serle de utilidad para el futuro que le esperaba como empresaria.

¿Por qué Meghan Markle considera que su preparación artística le funcionó para la vida real?

Durante un nuevo episodio de Confessions of a Female Founder, Meghan Markle rememoró su vida como actriz, remontándose específicamente a la época en la que soñaba con conquistar las pantallas. Entre los recuerdos que la protagonista de Suits guarda, están sus clases en la escuela teatral, donde aprendió que un buen líder debe tener la capacidad de involucrarse por completo, incluso en aquellas tareas consideradas que suelen pasar desapercibidas.

“Estudié teatro, y parte del programa consistía en que no podías simplemente actuar. Tenías que abarcar todo lo que implica una producción, lo cual creo que es una formación increíble cuando diriges un equipo, porque valoras lo que hacen el sonidista y hasta el iluminador”, explicó la controvertida esposa del príncipe Harry en este proyecto del que es creadora y conductora.

Meghan Markle admitió que su preparación como actriz le ha resultado sumamente útil Instagram. @meghan

¿Cuáles son los negocios de Meghan Markle?

Tras su renuncia a la actuación y su salida de la Familia Real, Meghan Markle comenzó a enfocarse en su faceta de empresaria con distintos emprendimientos. Recientemente, inauguró una marca de estilo de vida llamada As Ever, está al frente de la producción de Confessions of a Female Founder y With Love, Meghan, pero también es socia minoritaria de algunos negocios como un estudio de pilates.

Adicionalmente, con la imagen de los duques de Sussex, creó una asociación llamada Archewell, en conjunto con el príncipe Harry, con la que fusionan su afinidad por la filantropía.