Meghan Markle tiene el consejo perfecto para su hijo Archie cuando inicie la escuela

La vida escolar del pequeño Archie ha comenzado a ser tema de conversación, y mientras muchos se preguntan a qué institución acudirá, Meghan Markle sabe el consejo que le dará.

September 29, 2025 • 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry comparten la paternidad de Archie, el pequeño príncipe de 6 años que está a punto de comenzar su etapa escolar ha comenzado a despertar interés por saber la institución a la que asistirá.

Y mientras surgieron rumores de que podría mudarse al Reino Unido para estudiar en Eton College, donde estudió su padre el duque de Sussex, y su tío, el príncipe William, entre otros famosos como Tom Hiddleston, su mamá ya tiene el consejo perfecto para cuando inicie su educación escolar.

El consejo de Meghan Markle para su hijo Ariche

Mientras que el portavoz del príncipe Harry aclaró los rumores asegurando que el pequeño Archie no dejará California para mudarse al Reino Unido y comenzar sus estudios en Eton como su padre, Meghan se prepara para cuando Archie deba comenzar a asistir al colegio.

Antes de convertirse en una figura pública, y más tarde en la duquesa de Sussex, Meghan habló en varias ocasiones de cómo su experiencia escolar no fue nada fácil, sobre todo al principio.

Markle, que asistió a Little Red Schoolhouse y luego a Immaculate Heart High School en Los Ángeles, explicó que tuvo dificultades para socializar.

Siempre fui un poco solitaria y muy tímida, y no sabía dónde encajaba”, explicó en 2022 para el podcast Archetypes.

Sin embargo, también explicó cómo logró cambiar la situación a su favor, para sentirse más segura y terminar con su timidez.

Pensé: ‘Bueno, entonces seré la presidenta del Club Multicultural, la presidenta de la clase de segundo año, la presidenta de este y del Club de Francés’”, recordó. “Y así, tenía reuniones a la hora del almuerzo, así que no tenía que preocuparme por con quién me sentaría ni qué haría, porque siempre estaba muy ocupada”.

Las actividades favoritas de Archie

Sin duda, Meghan supo cómo terminar con sus propias limitaciones, un consejo que no dudará en compartir con Archie, pues incluso ahora, ya lo mantiene ocupado para que aprenda a socializar.

Durante las vacaciones de verano, Archie fue visto luciendo una camiseta que revelaba que asiste a una escuela de fútbol, un deporte en equipo que le ayudará a Archie a desarrollar sus habilidades sociales, además de las deportivas.

Melisa Velázquez
