Meghan Markle y el príncipe Harry reflexionan sobre el uso de la tecnología en la educación de Archie y Lilibet

El pasado 7 de enero, Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron una participación virtual en el lanzamiento del libro ‘The Amazing Generation’ de los autores y especialistas Jonathan Haidt y Catherine Price.

El libro, que se autodenomina “una guía completa para vivir una vida feliz y emocionante que no sea secuestrada por un smartphone”, trata una de las causas más queridas para el duque y la duquesa de Sussex.

La lucha de Meghan Markle y el príncipe Harry contra el impacto de la tecnología en los niños

El libro habla de los peligros del sobreconsumo digital y está diseñado para animar a los niños a divertirse en el mundo real, y Harry les dijo que su investigación sobre el tema es “increíblemente valiosa”.

“A lo largo de los años, hemos trabajado con cómo los espacios digitales están afectando profundamente nuestra salud colectiva y mental, emocional y física”, compartió Harry con los autores, y continuó. “Obviamente, una enorme felicidad para ti y el resultado de tu investigación, que ha creado un movimiento liderado por padres, lo cual es asombroso y muy necesario”.

Su esposa, Meghan estuvo de acuerdo, diciendo que estaban “orgullosos de formar parte” de tan importante movimiento.

Así es como Meghan Markle y el príncipe Harry cuidan a Archie y Lilibet de la era digital

La pareja también hizo una breve mención de sus hijos, mientras Meghan compartía su experiencia poniendo en práctica algunas de las sugerencias de Haidt y Price en casa con el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

“Decías que no puedes reemplazar la sensación de una risa profunda y gutural en el vientre. Una risa con emoji no es la misma respuesta fisiológica que necesitamos nosotros, que nuestros hijos necesitan”, dijo. “Lo que me encanta es que cuanto más animamos a nuestros hijos a hacer esto, imitamos esos mismos comportamientos. También empezamos a jugar y a estar más presentes”.

Harry añadió: “Las ideas han sido increíblemente valiosas a lo largo de los años para nuestro trabajo con padres que han perdido a sus hijos por daños en línea, y nuestro trabajo para lograr soluciones que mantengan a todos los niños seguros”.

La seguridad en los teléfonos móviles y sus vínculos con la salud mental han sido una de las principales causas de Meghan y Harry en los últimos años, impulsando eventos a través de The Parents’ Network, una rama de su fundación, Archewell Philanthropies.

