Mette-Marit se mantiene ausente en la agenda real los primeros días del año, esta sería la razón

El principio de 2026 no está pintando muy bien para la princesa Mette-Marit. La ausencia prolongada en su agenda oficial ha despertado inquietud en más de una persona, tanto a nivel nacional como internacional, y es que esta estaría respondiendo a problemas de salud que la princesa ha enfrentado últimamente, sin mencionar la situación de su hijo, Marius Borg, quien se prepara para enfrentar un juicio el próximo mes de febrero.

La princesa Mette-Marit y su delicado estado de salud

Desde 2018, uno de los motivos principales que ha obligado a la princesa a ausentarse de diversos compromisos oficiales son sus problemas de salud. Mette-Marit padece fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica incurable en la que la capacidad respiratoria de la princesa se ve seriamente afectada.

Ella misma fue quien, luego de hacer pública la información de su diagnóstico, informó que su ritmo de trabajo sufriría una baja para adaptarse a su problema de salud.

Conforme han ido pasando los años, el padecimiento de la princesa ha ido evolucionando, llevando a la casa real noruega a confirmar en 2024 que los síntomas se habían intensificado, obligando a la royal a aparecer únicamente en actos muy específicos.

En entrevistas recientes, la propia princesa ha compartido que en la actualidad es indispensable que reciba ayuda incluso para realizar tareas cotidianas, reconociendo la importancia de detener el ritmo de sus actividades oficiales. Hace unas semanas se anunció que la princesa podría someterse a un trasplante pulmonar.

La princesa Mette-Marit se enfrenta a dos situaciones complicadas: el juicio de su hijo mayor y sus problemas de salud. Getty Images

Marius Borg y la situación judicial que enfrenta

Algo que seguramente no está ayudando a la princesa durante su proceso delicado de salud son las acusaciones que su hijo mayor está enfrentando. De acuerdo con diversos medios, la fiscalía habría informado este lunes que nuevos delitos se imputarían a Marius, entre los que se encuentran el uso de narcóticos, generando así mayor complejidad en su situación legal.

El fiscal Sturla Henriksbo había señalado en un comunicado que este nuevo cargo corresponde a “un grave delito de narcotráfico”, el cual tiene relación directa con un incidente en el que el joven tuvo relación en 2020, y que, según Henriksbo, Marius habría admitido.

Recordemos que el joven se encuentra enfrentando un proceso judicial por graves acusaciones de violencia en su contra. El juicio está previsto para comenzar en las próximas semanas, colocando a la familia real noruega bajo la lupa mediática, pues, a pesar de que Marius no cuenta con una relación directa con la realeza, esta situación ha tenido un impacto sumamente importante en la imagen de la corona.

El príncipe Haakon y su postura ante la situación

Diversos medios han señalado que la ausencia de la princesa Mette-Marit ha obligado al príncipe Haakon a asumir de manera solitaria los compromisos de la agenda oficial. Expertos en realeza han reflexionado que el príncipe se encuentra también en una situación complicada, y esto debido a la avanzada edad de los reyes Harald V y Sonia, para quienes es aún más complicado mantener el ritmo de una agenda activa.

A pesar de que la princesa Ingrid y el príncipe Sverre Magnus han cumplido con eventos de la agenda, aún no cuentan con la formación necesaria para desarrollar actividades de primer nivel en la institución.

Dentro de todo este complejo panorama, la ausencia de la princesa Mette-Marit ha generado preocupación en Noruega, no solamente por la complicada situación legal en la que se ve indirectamente involucrada por las acusaciones de su hijo mayor Marius Borg, sino también por el panorama de salud al que se enfrenta. Para muchos, ambas situaciones han orillado a la princesa a priorizar su bienestar y alejarse por completo de las actividades oficiales, posiblemente con el objetivo de protegerse y al mismo tiempo de cuidar la imagen de la corona.