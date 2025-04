Ni Kate Middleton ni Lady Di: ella es la royal con la que ahora comparan a Meghan Markle

Tras el lanzamiento de su nueva marca de estilo de vida “As Ever”, Meghan Markle volvió a generar interés en la prensa por su faceta de empresaria. Lo mismo le sucedió a la princesa Magdalena de Noruega, quien también ha decidido incursionar en el mundo de las ventas. De esta manera, brevemente la duquesa de Sussex ha dejado de ser comparada con Kate Middleton y su difunta suegra Lady Di.

Meghan Markle continúa con su etapa de empresaria Getty/ @meghan

La princesa Magdalena de Suecia, hija menor de los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, anunció por medio de Instagram el lanzamiento de su nueva línea de productos de cuidado para la piel. En esa misma publicación dejó en claro que no lucrará con su título real para promocionar su marca.

“Me emociona anunciar el lanzamiento de ‘MinLen’, una línea de cuidado de la piel natural, desarrollada en colaboración con Weleda, líder mundial en cuidado de la piel natural certificado. MinLen es la primera marca de cuidado de la piel natural, responsable y multigeneracional de Europa, creada pensando en las necesidades de las familias jóvenes y en crecimiento”, escribió la princesa Magdalena en su cuenta personal.

Con esta fotografía la princesa Magdalena anunció su nueva línea de productos para la piel @princess_madeleine_of_sweden

“Nuestra gama de productos se lanzará oficialmente a finales de verano y, al ser una iniciativa privada, usaré mi nombre, Madeleine Bernadotte, en mi trabajo con MinLen” continuó la royal de 42 años.

Finalmente, la hermana de la princesa heredera Victoria de Suecia escribió: “Espero poder compartir más con ustedes muy pronto”.

¿Cuál es la diferencia entre la marca de Magdalena de Suecia y la de Meghan Markle?

Mientras que la princesa Magdalena se centrará en la venta de productos de skincare, la esposa del príncipe Harry se encuentra centrada en la oferta de artículos de cocina.

De acuerdo con el sitio oficial de “As Ever”, la marca pone a disposición de clientes de Estados Unidos y el mundo artículos como un tarro de miel de 22 libras, una crema de frambuesa, una mezcla de té de hierbas con limón y jengibre, un paquete de chispas de flores, una mezcla para galletas de mantequilla con chispas de flores, mezcla para crepas, y otras propuestas herbales para infusionar.

De izquierda a derecha: Crema de frambuesa, Mezcla para galletas de mantequilla con chispas de flores, Chispas de flores, Mezcla para crepes, Té herbal de menta, Té herbal de hibisco, Té herbal con limón y jengibre y Miel de flores silvestres, de “As Ever” ASEVER.COM

Por el momento, todos los productos con el sello de Markle se encuentran agotados, a tan sólo unos días de su lanzamiento.

“As Ever es más que una marca: es un lenguaje de amor. Creada por Meghan, duquesa de Sussex, As Ever te da la bienvenida a una colección de productos, cada uno inspirado por la pasión por la cocina, el entretenimiento y la hospital con naturalidad”, precisa la marca en su sitio web.