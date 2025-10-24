Suscríbete
Realeza

¿Podría el príncipe William retirar los títulos reales de los hijos de Meghan y Harry? Estos serían sus posibles planes como futuro rey

El príncipe William no será tan indulgente, cuando se convierta en rey planea hacer un recorte de títulos y honores en la familia real, podría incluir a los hijos del príncipe Harry.

October 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey

El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey

Getty Images

En las últimas semanas, la familia real ha sido protagonista de los tabloides a causa del príncipe Andrés, quien el pasado 17 de octubre renunció a sus títulos reales debido a sus escándalos con Jeffrey Epstein.

Este escándalo significa un golpe duro a la imagen de la monarquía británica, y se dice que por esta razón, el príncipe William piensa crear reformas en la corona cuando se convierta en rey del Reino Unido.

Te podría interesar: El príncipe Andrés sufre nueva humillación: su escudo es retirado del Castillo de Windsor

También puedes leer:
El príncipe William y Harry llegaron juntos a la iglesia
Realeza
Esta fue la sorprendente frase que el príncipe William dijo cuando se enteró de que Harry y Meghan iban a ser papás
May 27, 2024
 · 
Shareni Pastrana
principe george y william.jpg
Realeza
El príncipe William dio una contundente pista sobre el futuro del príncipe George, ¿qué dijo?
May 25, 2024
 · 
Shareni Pastrana

El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey

De acuerdo con el periódico The London Times, fuentes cercanas al príncipe William han revelado que el futuro rey británico planea reformas radicales para la monarquía cuando herede el trono, utilizando decretos especiales para eliminar los títulos de todos los miembros de la Casa de Windsor que no trabajan.

Como rey, William despojará a su tío, el príncipe Andrés, y

El príncipe William exilia al príncipe Andrés

El príncipe William exilia al príncipe Andrés

Getty Images

a todos los demás miembros de la realeza que no trabajan en la institución, de sus títulos principescos y su estatus de Alteza Real.

Este drástico cambio se efectuará mediante una orden real ejecutiva conocida como “Carta Patente”, que será ratificada por el Parlamento en las primeras semanas de su reinado , quitando el título también, a sus primas Beatriz y Eugenia.

Te podría interesar: El príncipe William exilia a su tío, el príncipe Andrés, de su coronación y vida real como futuro rey

¿El príncipe William eliminará el título real de príncipes a los hijos de Harry?

Mientras que el príncipe Harry ha dicho en varias ocasiones que sus hijos, Archie y Lilibet, tendrán sus títulos de realeza, y que serán ellos quienes decidan si unirse o no a la familia real y laborar como miembros activos, las reformas de William podrían afectarles.

Aunque esto no está confirmado por la casa real, si las reformas que William tiene planeadas cuando sea rey se llevan a cabo, tal vez Harry también se vea afectado al igua que sus hijos y pierdan sus títulos de príncipes y el trato de “Alteza Real”.

príncipe harry Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Signos del zodiaco más afectados en la temporada de Escorpio
Horóscopos
Temporada de Escorpio: estos son los 5 signos del zodiaco más beneficiados con su energía mística
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El libro que flechó a Dua Lipa y Callum Turner
Entretenimiento
Dua Lipa y Callum Turner: este es el libro que los flechó y por el que comenzaron su historia de amor
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Infancia de Dakota Johnson
Entretenimiento
Dakota Jonson reflexiona sobre lo dura que fue su infancia por la fama de su madre: “Había momentos en los que era realmente aterrador”
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La infanta Sofía deslumbra con el traje rojo más bonito del otoño
Realeza
La infanta Sofía deslumbra con su look más audaz: un traje rojo que redefine la elegancia otoñal
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez