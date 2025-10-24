¿Podría el príncipe William retirar los títulos reales de los hijos de Meghan y Harry? Estos serían sus posibles planes como futuro rey

En las últimas semanas, la familia real ha sido protagonista de los tabloides a causa del príncipe Andrés, quien el pasado 17 de octubre renunció a sus títulos reales debido a sus escándalos con Jeffrey Epstein.

Este escándalo significa un golpe duro a la imagen de la monarquía británica, y se dice que por esta razón, el príncipe William piensa crear reformas en la corona cuando se convierta en rey del Reino Unido.

El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey

De acuerdo con el periódico The London Times, fuentes cercanas al príncipe William han revelado que el futuro rey británico planea reformas radicales para la monarquía cuando herede el trono, utilizando decretos especiales para eliminar los títulos de todos los miembros de la Casa de Windsor que no trabajan.

Como rey, William despojará a su tío, el príncipe Andrés, y

a todos los demás miembros de la realeza que no trabajan en la institución, de sus títulos principescos y su estatus de Alteza Real.

Este drástico cambio se efectuará mediante una orden real ejecutiva conocida como “Carta Patente”, que será ratificada por el Parlamento en las primeras semanas de su reinado , quitando el título también, a sus primas Beatriz y Eugenia.

¿El príncipe William eliminará el título real de príncipes a los hijos de Harry?

Mientras que el príncipe Harry ha dicho en varias ocasiones que sus hijos, Archie y Lilibet, tendrán sus títulos de realeza, y que serán ellos quienes decidan si unirse o no a la familia real y laborar como miembros activos, las reformas de William podrían afectarles.

Aunque esto no está confirmado por la casa real, si las reformas que William tiene planeadas cuando sea rey se llevan a cabo, tal vez Harry también se vea afectado al igua que sus hijos y pierdan sus títulos de príncipes y el trato de “Alteza Real”.

