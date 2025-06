Preocupación en la Casa Real española: revelan que esta royal sufrió un grave accidente y casi pierde la vida

Recientemente, trascendió en redes sociales una noticia que seguramente dejó impactados a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz: el accidente en moto de Carolina de Borbón-Dos Sicilias, quien desde el hospital compartió su estado de salud, algo de lo que muchos seguidores de la Casa Real española han estado al pendiente.

La hija del duque de Castro escribió en su cuenta personal de Instagram: “Tengo mucha suerte de estar viva”, dejando en claro que el percance no fue una cosa menor. La publicación también estuvo acompañada de varias fotografías en las que se observa como la joven de 21 años terminó conectada a una cama de hospital tras el fatal accidente.

Carolina de Borbón-Dos Sicilias sufrió un accidente que casi le quita la vida @carolinadebourbon

“Me estrellé de cabeza contra una pared mientras iba en motocicleta y terminé en reanimación en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sobrevivir a esto no fue nada menos que un milagro”, agregó la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La joven aristócrata no agregó más detalles sobre cuándo o cómo sucedió el accidente, aunque, a partir de publicaciones anteriores, podría deducirse que el siniestro sucedió durante la estancia de Carolina en Cannes, mientras ella y su hermana Chiara disfrutaban del marco del Festival de Cine Cannes y de las celebraciones del 30º aniversario de boda de los duques de Braganza en Portugal.

“Quería compartir mi propia experiencia, ya que me he dado cuenta ahora más que nunca de que las motocicletas son poderosas y emocionantes, pero también implacables. Por favor, monta con cuidado. Usa protección completa, especialmente un casco adecuado. El mío me salvó la vida”, concluyó la también actriz e influencer.

Carolina de Borbón-Dos Sicilias mantuvo al tanto a sus seguidores sobre su accidente @carolinadebourbon

Asimismo, la prima de Felipe VI aprovechó la reflexión para agradecer a todo el equipo de médicos por su profesionalidad y rapidez. “Mi más profundo agradecimiento al destacado equipo del Centre Hospitalier Princesse Grace por su atención experta durante esos días críticos, y al equipo médico de emergencia y primeros auxilios en el lugar, cuyas acciones rápidas y decisivas en esos primeros momentos marcaron la diferencia”, fueron las palabras con las que la royal concluyó su publicación.

¿Quién es Carolina de Borbón-Dos Sicilias?

María Carolina de Borbón-Dos Sicilias nació el 23 de junio de 2003, en Roma, Italia, siendo la hija mayor de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, y de su esposa Camila Crociani.

Actualmente la joven ostenta el título de princesa. Fue bautizada en la Real Capilla Palatina del Palacio Real de Caserta. Su padrino fue el príncipe Lorenzo de Bélgica, el príncipe Pedro de Arenberg, Anna Maria Pisanu (la esposa de Giuseppe Pisanu) e Inés Sastre (modelo y actriz española).

Se dice que esta royal recibió su nombre de la reina María Carolina, quien fue la primera esposa del rey Fernando I de las Dos Sicilias.

Actualmente, Carolina se dedica a la actuación y es influencer en redes sociales. En 2014, debutó en la película “Grace de Mónaco” en la que hizo una breve aparición.