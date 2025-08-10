Suscríbete
Bob Mónaco, el corte de pelo corto que se inspira en una princesa

¡Amamos que los miembros de la realeza nos compartan sus mejores secretos!

August 09, 2025 • 
Karen Luna
Grace Kelly en Vanidades diciembre.jpeg

Getty Images

Si en algo estamos muy de acuerdo, es que a veces una imagen dice más que mil palabras... Como cuando vimos a alguna princesa del principado luciendo ese bob corto impecable, pulido y sofisticado, el nuevo favorito de las tendencias en las melenas. De ese peinado sofisticado, moderno pero con aire retro, nació el famoso Bob Mónaco, un estilo que logra ser elegante sin esfuerzo.

Este corte debe su encanto a una mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno, y se inspira directamente en iconos como Grace Kelly. Se trata de un bob que roza la mandíbula, con líneas limpias y un volumen sutil que lo hace verse fresco y nada rígido. Perfecto para quienes buscan un look chic pero absolutamente funcional en el día a día.

¿Por qué el Bob Mónaco se ha ganado nuestro corazón?

  1. Elegante sin esfuerzo. Su estructura ligeramente desestructurada logra un equilibrio ideal: sofisticado pero sin que parezca que has dedicado horas al styling.
  2. Versátil al máximo. Sirve tanto para un evento formal como para un plan casual. Con un simple spray texturizador y el cabello secado al aire ya luce impecable.
  3. Funciona para casi todos los rostros. Favorito para rostros ovalados, alargados o angulosos: logra armonía y realce sin exagerar las facciones.

Lo pocos dice es que Grace Kelly, Carolina de Mónaco o Charlotte Casiraghi fueron las culpables de que este estilo fuera uno de los favoritos. Su esencia mezcla glamour, nobleza y sencillez con mucha naturalidad.

Princesa Charlotte Casiraghi de Mónaco

Princesa Charlotte Casiraghi de Mónaco

Getty Images

Para pedir un Bob Mónaco, lo ideal es buscar un corte justo a nivel de mandíbula, con puntas ligeramente redondeadas hacia adentro y capas internas sutiles que creen volumen sin peso. El objetivo es un acabado pulido, con movimiento y luminoso.

¿Y qué hay del Princess Bob?

Este estilo es otra variante, aún más corto, con acabado bien definido y liso como si fuera un espejo. Lo recordamos en princesas como Olympia de Grecia y es famoso por sus capas invisibles que prometen ligereza sin que se pierda la forma estructurada.

En definitiva, el Bob Mónaco es más que una tendencia, es un peinado que combina lo mejor del estilo clásico con actitud moderna, facilitando un look impecable sin complicaciones. ¿Te animas a probarlo este verano?

corte de cabello princesa
Karen Luna
Karen Luna
