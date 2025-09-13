Príncipe George: lo que no disfruta de ser el futuro rey del Reino Unido

A los 7 años, Kate Middleton y el príncipe William decidieron hablarle a su hijo George, sobre sus responsabilidades como el futuro rey del Reino Unido, y aunque ha logrado asimilar su destino, hay un detalle que no termina de gustarle al joven príncipe.

Y es que al ser una de las monarquías más seguidas del mundo, la prensa siempre está persiguiendo a los diferentes miembros de la familia real británica, un hecho que intimida a George de 12 años.

¿Qué es lo que no le gusta al príncipe George de su futuro como rey del Reino Unido?

De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la familia real, el príncipe George se siente intimidado cuando se ve rodeado de cámaras, sobre todo cuando se le pide que participe en eventos reales.

Durante un episodio de su podcast, ‘The Royals with Roya and Kate’, la presentadora, Roya Nikkhah, explicó sobre los sentimientos de George con la atención mediática:

“Ya ha jugado un poco, ha jugado al rugby varias veces. He jugado al rugby con él y todavía no se siente del todo cómodo frente a las cámaras y los medios. No lo culpo. Tiene toda una vida por delante”.

Kate Middleton y el príncipe William protegen a George

Al ser su hijo mayor, Kate y William están conscientes del destino de su hijo, razón por la que han intentado protegerlo de los medios y darle una infancia lo más normal posible, rompiendo incluso algunas de las tradiciones más antiguas de la familia real, como educarse en internados.

Los príncipes de Gales, han preferido que su primogénito estudie en un colegio mixto, donde pueda desenvolverse con normalidad y en un ambiente seguro.

“Kate prefiere que George asista a un colegio mixto para poder estar con sus hermanos, como lo experimentó Kate en Marlborough con su hermana Pippa y su hermano James”, declaró a The Mirror la experta en realeza Katie Nicholl .

“Fue una vida escolar muy feliz para ella, pero William guarda muy buenos recuerdos de Eton, que tiene una larga historia con aristócratas y miembros de la familia real”.

Sin embargo, fiel a la educación que recibió de su madre, la princesa Diana, el príncipe William también desea que su hijo lleve una infancia feliz, antes de involucrarse de lleno a las responsabilidades reales.

