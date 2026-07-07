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Príncipe Harry pierde la demanda y llega a Reino Unido entre tensiones

El príncipe Harry perdió una nueva batalla legal en Reino Unido. El fallo llega justo cuando el duque de Sussex regresó al país para cumplir una agenda relacionada con los Juegos Invictus 2027, en medio de la distancia que mantiene con la Familia Real.

Julio 07, 2026 • 
Isamar Escobar
Príncipe Harry demanda tabloides Reino Unido 2026

El príncipe Harry enfrenta un nuevo revés judicial tras perder una de las demandas que mantenía contra un grupo editorial británico. El fallo coincide con su regreso al Reino Unido, donde retomó una agenda pública relacionada con los Juegos Invictus 2027 en medio de las persistentes tensiones con la Familia Real.

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El príncipe Harry enfrenta uno de los momentos más complejos de su larga batalla contra la prensa británica. Este 7 de julio, el Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda que el duque de Sussex y otros seis demandantes habían presentado contra Associated Newspapers Limited (ANL), editor del Daily Mail y The Mail on Sunday, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que los medios obtuvieron información mediante métodos ilegales.

La resolución llega mientras el príncipe Harry se encuentra nuevamente en Reino Unido para participar en una serie de compromisos relacionados con los Juegos Invictus 2027, un viaje que también ha vuelto a poner bajo los reflectores la distancia que mantiene con la Familia Real británica.

príncipe Harry

El príncipe Harry recibirá una indemnización equivalente a 180 mil dólares

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¿Por qué perdió la demanda el príncipe Harry?

El caso reunía a siete figuras públicas, entre ellas el músico Elton John, quienes acusaban a Associated Newspapers de recurrir durante años a prácticas ilegales como escuchas telefónicas, colocación de dispositivos de vigilancia y contratación de investigadores privados para obtener información confidencial.

Tras un juicio de diez semanas, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no lograron demostrar que los artículos publicados se basaran en información obtenida de forma ilícita. En su fallo señaló que las sospechas no eran suficientes para acreditar acusaciones de esa gravedad. La empresa editora celebró la decisión calificándola como una “victoria contundente” y adelantó que buscará recuperar parte de los elevados costos legales del proceso.

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Durante años, el príncipe Harry ha convertido la lucha contra determinados medios británicos en una de sus principales causas públicas. El duque ha sostenido que el acoso mediático influyó en la muerte de su madre, la princesa Diana, y ha denunciado en repetidas ocasiones el impacto que la prensa sensacionalista ha tenido en la vida de su esposa, Meghan Markle, y de su familia.

Aunque anteriormente obtuvo victorias judiciales frente a otros grupos editoriales, esta resolución representa uno de los mayores reveses en su estrategia legal para exigir responsabilidades a la prensa británica.

Los duques de Sussex solo son 'Harry y Meghan' en sus eventos solidarios

Harry regresa a Reino Unido en medio de un ambiente tenso

La sentencia coincidió con el regreso del príncipe Harry a Londres, donde permanecerá varios días para impulsar la candidatura de Birmingham como sede de los Juegos Invictus 2027.

Su visita vuelve a desarrollarse en un contexto de tensión con la Familia Real. El duque viajó sin Meghan Markle ni sus hijos, Archie y Lilibet, debido a las preocupaciones que mantiene sobre la seguridad de su familia en territorio británico.

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¿Qué sigue para el príncipe Harry?

Pese a la derrota judicial, no se espera que el príncipe Harry abandone su postura frente a los medios de comunicación. Su equipo legal aún mantiene otros procedimientos relacionados con la privacidad y la seguridad, dos temas que el duque considera fundamentales desde que él y Meghan dejaron de formar parte de la Familia Real en 2020.

Por ahora, el foco estará puesto en su agenda pública en Reino Unido y en si este viaje abre o no la puerta a un posible acercamiento con su padre, el rey Carlos III, una posibilidad que sigue rodeada de incertidumbre mientras las diferencias familiares permanecen sin resolverse.

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