¿Qué dijo Lady Di antes de morir? Estas fueron las últimas palabras de la princesa Diana

El 31 de agosto se cumplirán 28 años del trágico fallecimiento de la princesa Diana, cuya figura continúa siendo recordada y admirada en todo el mundo.

August 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
Últimas palabras de la princesa Diana

Getty Images

La muerte de la princesa Diana marcó uno de los acontecimientos más impactantes de finales del siglo XX, su trágica partida sigue rodeada de atención a pesar de que ya han pasado 28 años.

Sus últimos momentos con vida se han convertido blanco de especulaciones entre sus seguidores, que buscan saber cada detalles de lo que ocurrió con la Princesa del Pueblo.

¿Cómo murió la princesa Diana?

Fue el 31 de agosto de 1997, cuando Diana de Gales perdió la vida en un viaje automovilístico, viajaba junto a su pareja, Dodi Al-Fayed, en París. La pareja había salido del hotel Ritz y se dirigía hacia la residencia privada del multimillonario.

El chofer del auto, Henri Paul, condujo a gran velocidad en un intento de perder a la multitud de paparazzis que los perseguía; sin embargo, alrededor de las 00:23 horas, el vehículo entró al túnel del Alma y chocó contra una de las columnas centrales.

Dodi Al-Fayed y el conductor murieron con el impacto del choque, mientras que el guardaespaldas, Trevor Rees-Jones, y la princesa Diana, fueron los únicos sobrevivientes, aunque con graves heridas.

Lady Di

Las últimas palabras de la princesa Diana

Getty Images

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la princesa Diana?

De acuerdo con el diario The Sun, Xavier Gourmelon, jefe del equipo de bomberos que llegó al lugar del accidente, fue quien escuchó las últimas palabras de Diana antes de perder la vida a causa de las terribles heridas del choque.

Dios mío, ¿qué pasó”: fueron las últimas palabras de la princesa Diana cuando aún se encontraba consciente dentro del vehículo destrozado, recuerda Xavier.

Tenía 36 años cuando perdió la vida, y llevaba más de 15 años viviendo bajo la constante atención mundial, debido a su matrimonio con el entonces heredero al trono británico, el príncipe Carlos, y más tarde por su escandaloso divorcio, a causa de la infidelidad con Camilla Parker.

Diana de Gales

Lady Di.

David Levenson/Getty Images

¿Quién fue Diana de Gales?

Lady Di nació el 1 de julio de 1961 con el nombre de Diana Frances Spencer, bajo el seno de una de las familias más aristocráticas del Reino Unido.

En 1981, se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo, gracias a su compromiso con el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II. Su boda se convirtió en todo un acontecimiento y su vestido de novia en uno de los más comentados de la historia.

Diana tuvo dos hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, que tenían 15 y 12 años respectivamente cuando su madre murió.

Melisa Velázquez
