Revelan detalles de la escapada secreta de la infanta Sofía en Madrid junto a su grupo de amigos

Luego de un primer año extenuante en la Universidad de Lisboa y actos oficiales donde ha tomado mayor protagonismo y responsabilidad, hija menor de la reina Letizia y el rey Felipe VI, decidió hacer una pausa y disfrutar de una escapada en Madrid.

La infanta Sofía decidió divertirse como cualquier joven de 18 años y organizó una salida secreta con su grupo de amigos por el centro de Madrid, ¿qué fue lo que hicieron?

La escapada secreta de la infanta Sofía en Madrid

La revista Semana ha dado a conocer los detalles de la escapada secreta de la Infanta Sofía en Madrid con un grupo de amigos, donde tuvo la oportunidad de vivir un momento casual y divertido como una chica normal de 18 años.

En las fotos publicadas por la revista, se puede ver a la hermana menor de la princesa Leonor, luciendo jeans, un suéter azul y bufanda beige con lunares rojos, mientras comparte confidencias con sus amigos en un restaurante de comida japonesa.

De acuerdo con la publicación, Sofía se mostró muy alegre, repartiendo besos y cálidos abrazos con sus amigos, mientras se ponían al día.

Este pequeño descanso de la universidad, ocurre justo antes de que comiencen los exámenes, la oportunidad perfecta para relajarse y disfrutar del tiempo libre con sus seres queridos y amigos.

Los expertos ya especulan sobre el futuro de la infanta Sofía Casa Real

¿Por qué la infanta Sofía tuvo días de descanso en la Universidad?

La infanta Sofía está cursando sus estudios universitarios en la Forward Collage, donde cursa la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde ha comenzado la llamada reading week, que ha tenido lugar del 26 de octubre al 3 de noviembre.

Esta tradición de la universidad consiste en dar una semana libre a los estudiantes a mitad del curso para que tengan la oportunidad de ponerse al corriente con sus lecturas y materias, además de visitar a sus familiares, tal como lo ha hecho Sofía.

Después de asistir a algunos eventos reales y pasar tiempo con sus amigos, Sofía ya está de regreso en Lisboa para continuar con sus clases y presentar exámenes finales, antes de las vacaciones de Navidad que serán del 18 de diciembre al 12 de enero.

