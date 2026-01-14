Revelan detalles de la salida de Kate Middleton con su madre Carole y su hermana Pippa para celebrar su cumpleaños 44

El pasado 9 de enero, la princesa Kate Middleton cumplió 44 años, y aunque no se han revelado detalles de su festejo familiar junto a su esposo, el príncipe William y sus hijos, George, Charlotte y Louis, sí se sabe cómo celebró junto a su madre y hermana.

La princesa de Gales fue vista en un pequeño restaurante francés, donde compartió una reunión íntima con su madre Carole y su hermana Pippa, disfrutando de un día entre chicas para celebrar una nueva vuelta al sol.

Kate Middleton celebra su cumpleaños 44 en una reunión íntima con su madre y hermana

La Princesa de Gales acudió el pasado viernes 9 de enero a un pequeño bistró francés acompañada por su madre, Carole Middleton, de 70 años, y su hermana Pippa Matthews, de 42. La comida tuvo lugar en The Funghi Club, ubicado en Hungerford, Berkshire, a unas 17 millas de Bucklebury, el pueblo donde Kate creció y donde Carole continúa residiendo.

En la cuenta de Facebook del lugar, se publicó un mensaje en el que se revelaba la visita de Kate y su familia.

“Bueno, nada menos que la propia Princesa de Gales, la propia Kate Middleton de Berkshire, celebrando su 44º cumpleaños, acompañada por su madre Carole y su hermana Pippa, aquí mismo, en Hungerford.

No hay fotos que compartir (ya entenderás por qué), pero todo el equipo de guardia informó lo mismo: era absolutamente encantadora, amable y tan radiante en persona como uno imaginaría.

Los tambores de la jungla de Hungerford no dejaron de sonar hasta bien entrado el sábado. Un pequeño momento de magia para nuestro pequeño bistró, y uno que no olvidaremos pronto”. La publicación terminó con un mensaje de “Feliz cumpleaños”.

El restaurante, que comenzó como un puesto de setas, sirve clásicos franceses como sopa de cebolla, boeuf bourguignon, cassoulet y pollo chasseur.

El cumpleaños 44 de Kate Middleton

El cumpleaños de Kate comenzó con la publicación de “Winter”, el último video de la serie sobre la Madre Naturaleza que comenzó a compartir a principios de 2025, y en este último señaló lo importante que ha sido la naturaleza en su proceso de recuperación contra el cáncer.

Ella dijo en el vídeo: “Me sorprendo reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Porque los ríos que llevamos dentro fluyen con facilidad. Los miedos se disipan, limpian y purifican. Ven a las paces con nuestras lágrimas y descubre lo que significa estar vivo”.

Se espera que pronto se revelen detalles de su celebración con la Familia Real, sobre todo los exclusivos regalos que recibió.

