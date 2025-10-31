Suscríbete
Realeza

Revelan los nuevos planes de Sarah Ferguson lejos de la realeza y del príncipe Andrés

Además de perder su título de duquesa de York, Sarah Ferguson también tendrá que abandonar su hogar en Royal Lodge, ¿cuáles son sus nuevos planes?

October 31, 2025 • 
Melisa Velázquez
El futuro de Sarah Ferguson tras perder sus títulos

El futuro de Sarah Ferguson tras perder sus títulos

Getty Images

El escándalo del príncipe Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson, es uno de los más polémicos que ha vivido la historia de la monarquía británica, pues ambos han sido vinculados con el criminal Jeffrey Epstein, lo que ha causado que sean despojados de sus títulos reales.

A pesar de estar separados, Sarah y Andrés compartían el mismo hogar en Royal Lodge de 30 habitaciones; sin embargo, se les ha pedido abandonar la propiedad y buscar nuevas residencias.

Te podría interesar: Las fotos prohibidas que acabaron con el matrimonio de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés

También puedes leer:
Príncipe Andrés.jpg
Realeza
Los secretos más íntimos del príncipe Andrés serán revelados en un documental, ¿dónde y cuándo verlo?
February 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Sarah Ferguson
Realeza
Así fueron las primeras palabras de Sarah Ferguson tras ser diagnosticada con cáncer de piel
January 22, 2024
 · 
Emma Duarte

Los nuevos planes de Sarah Ferguson lejos de la realeza y del príncipe Andrés

Más allá de los títulos reales y su residencia en Royal Lodge, Sarah también ha perdido sus empleos en televisión y en las fundaciones que solía apoyar, por lo que ahora tendrá que comenzar una nueva vida alejada de la realeza, y todo índica, que también de Andrés.

Una fuente cercana a la duquesa caída en desgracia, ha revelado sus planes a corto plazo a la revista People: “Ella se va a mudar a una casa aparte”.

Contrariamente a lo que se ha dicho, nunca ha pedido una propiedad ni ninguna provisión para sí misma”, añade la fuente. “Continuará forjando una vida independiente”.

Otra fuente cercana a Ferguson confirma que ella encontrará su propio lugar y “seguirá adelante de forma independiente”. Una fuente del palacio añade que es improbable que Ferguson se traslade a Sandringham.

Sarah Ferguson se enfrenta a nueva polémica la razón detrás de su salida de un famoso proyecto.png

Sarah Ferguson habría sido despedida de una cadena de televisión luego de la polémica con Epstein.

Getty Images

Las condiciones que puso el príncipe Andrés para mudarse de Royal Lodge

El diario The Sun informó el 27 de octubre que, a cambio de abandonar el Royal Lodge de 30 habitaciones, Andrew quería dos casas : Frogmore Cottage, la antigua casa de Meghan Markle y el príncipe Harry, para él, y Adelaide Cottage, que el príncipe William y Kate Middleton están a punto de desocupar, para su exesposa, Sarah.

Sin embargo, parece que Sarah ha decidido alejarse finalmente de la realeza y de su esposo, aunque probablemente no de manera definitiva, pues sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, conservarán sus títulos reales y el vínculo familiar con la monarquía.

sarah ferguson
Melisa Velázquez
Relacionado
Cumpleaños número 20 de la princesa Leonor
Realeza
La princesa Leonor cumple 20 años y rechaza el regalo de cumpleaños de su abuelo Juan Carlos I
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle y el príncipe Harry hablan sobre el complicado futuro que les espera a sus hijos
Realeza
Harry y Meghan enfrentaron conversaciones difíciles sobre el futuro de sus hijos, Archie y Lilibet
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Izquierda: Leopold Windsor, derecha: Albert Windsor.
Realeza
Así es Albert Windsor, el primo adolescente del rey Carlos que ha enamorado a la generación Z
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Por qué el príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen viviendo juntos
Realeza
¿Por qué, tras 30 años de divorcio, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson siguen viviendo juntos?
October 31, 2025
 · 
Melisa Velázquez