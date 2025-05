Revelan que al rey Carlos III le gustaría pasar más tiempo con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet

Pese al distanciamiento entre Carlos III y el príncipe Harry, expertos en realeza sugieren que el monarca británico lamentaría no poder ver a sus nietos, los príncipes Archie y Lilibet.

Esta situación sale a relucir, de nuevo, luego de que el pasado 6 de mayo se celebrara el sexto cumpleaños del príncipe Archie. Pues recordemos que apenas y Carlos ha compartido momentos con los pequeños royals desde que Harry y Meghan abandonaron sus deberes reales en 2020.

Ahora, ha sido la periodista especializada en realeza y ex corresponsal de la BBC Jennie Bond quien asegura que al rey Carlos le gustaría poder convivir más con los hijos del duque de Sussex. “Estoy segura de que él aún ama a Harry y que le encantaría pasar más tiempo con Archie y Lilibet”, aseguró.

Archivo

Para esta experta, el actual distanciamiento es algo que Carlos lamentaría ya que “es un hombre sentimental y un abuelo devoto”. “Estoy segura de que, mientras continúa su lucha contra el cáncer, piensa más en la gran pérdida que supone no poder pasar tiempo con los hijos de Harry”, añadió Bond en declaraciones para The Mirror.

Carlos III no participó en el cumpleaños del príncipe Archie

Aunque el monarca británico no participó en el reciente cumpleaños de Archie, Bond expresó que habría sido ideal que la Familia Real no hubiese dejado pasar esta fecha ya que, “después de todo, no es culpa del pobre niño que todo esto haya pasado”.

Mientras tanto, Meghan Markle habría celebrado el cumpleaños de su hijo con una fiesta el pasado fin de semana, según lo que ella misma reveló a través de sus redes sociales tras compartir una imagen de Archie.

¿Carlos III y el príncipe Harry podrían reconciliarse?

Sin embargo, las diferencias entre padre e hijo siguen pesando. O al menos así lo expresó el mismo Harry en la entrevista que dio a la BBC la semana pasada tras perder la apelación sobre su seguridad. “No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre. No me habla por el tema de la seguridad, pero estaría bien que nos reconciliáramos”, apuntó.

Mientras que para la experta real Ingrid Seward, la posibilidad de un acercamiento entre Carlos III y el duque de Sussex es aún remota. “Harry se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones. Si quiere reconciliación, ¿por qué sigue atacando a su familia?”, cuestionó.

El rey Carlos, fiel a su rol institucional, sabe que “necesita total confianza”, y según Seward, “aunque le entristece profundamente la situación, si no puede confiar en Harry, debe evitarlo… al menos hasta que las cosas cambien. Si es que alguna vez lo hacen”.

Años atrás, cuando nació Archie, el entonces príncipe Carlos compartió con orgullo una foto con su nieto en brazos y dijo que estaba “encantado”. Hoy, ese gesto permanece como un símbolo de una relación que, aunque rota, aún podría encontrar caminos de sanación. Porque si algo ha quedado claro, es que, como abuelo, el rey aún guarda la esperanza de volver a estar cerca de esos pequeños a quienes casi no conoce.