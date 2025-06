Revelan que el príncipe Andrés mantendría un rol clave en la realeza británica pese a sus escándalos

Pese a haber sido apartado de la vida pública tras los escándalos que mancharon su reputación, el príncipe Andrés seguiría teniendo un rol activo dentro de la Familia Real Británica, según reveló un experto en realeza.

Esta nueva información evidenciaría que el duque de York no ha sido del todo excluido del entorno real, a pesar de la presión mediática y del rechazo social que lo han acompañado en los últimos años.

Recordemos que el nombre del hijo de Isabel II saltó a la polémica tras las graves acusaciones de agresión sexual presentadas por Virginia Giuffre, en el marco del caso de Jeffrey Epstein, en 2019. Desde entonces, su presencia en actos oficiales prácticamente desapareció.

El príncipe Andrés participaría todavía en eventos de la Familia Real Británica, aunque no se deje ver en público junto a los Windsor Getty Images

¿El príncipe Andrés todavía participa en eventos de la Familia Real?

Sin embargo, de acuerdo con la columna del periodista Ephraim Hardcastle en el Daily Mail, Andrés de York mantiene una presencia más activa de lo que muchos imaginan tras bastidores. Si bien no se le permite participar de forma oficial en eventos como el desfile de la Orden de la Jarretera o el Royal Ascot, sí ha estado presente en almuerzos previos a estos actos, compartiendo momentos privados con el rey Carlos III, la reina Camila y otros royals.

“Mi fuente me susurra que Andrés a veces está presente para ayudar a entretener a los invitados, sobre todo en días en que la realeza escasea, aunque, vestido con su mejor uniforme, no se le permite acompañarlos en el campo”, señaló Hardcastle. Por lo cual, parece ser que su papel sería el de un anfitrión no oficial: presente, cordial, pero apartado del foco público.

¿Cuáles son los escándalos que arrastra el príncipe Andrés?

Aunque son varios los escándalos que arrastra, el más grave y conocido es su vínculo con Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, y la demanda por abuso sexual presentada por Virginia Giuffre, quien aseguró que fue víctima de Andrés cuando era menor de edad. Este caso provocó que fuera apartado de sus funciones reales y que la reina Isabel II le retirara sus títulos honoríficos.

El príncipe Andrés se retiró de la vida pública desde 2019, a causa de su vinculación con el caso Jeffrey Epstein Getty Images

Además del caso Epstein, el príncipe Andrés se vio envuelto en otro escándalo el año pasado tras darse a conocer que fue vinculado con un presunto espía chino, el empresario Yang Tengbo. Según lo trascendido, mientras Yang apoyaba a la organización de Andrés, a cambio, el empresario chino obtenía, por parte del príncipe, todo acceso a un gran número de contactos entre la gente con más poder del Reino Unido.

Asimismo, a esta lista también hay que agregar que a inicios de 2025, el duque de York fue acusado por la organización Republic de proporcionar información falsa para registrar una empresa.

De ahí que esta nueva revelación, y su polémico historial, reabran el debate sobre cuál es el verdadero lugar del príncipe Andrés en una monarquía que lucha por mantener su imagen ante una opinión pública cada vez más exigente. Su exclusión de los actos oficiales contrasta con su cercanía familiar detrás de las cámaras, lo que dejaría en claro que, aunque su presencia sea incómoda, su vínculo con la realeza sigue intacto.