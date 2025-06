Revelan que el príncipe William cambió de parecer respecto a su pelea con el príncipe Harry: esto pensaría ahora

La pelea entre el príncipe William y su hermano menor, el príncipe Harry, es un asunto que no ha dado tregua desde 2020, año en el que el duque y la duquesa de Sussex dejaron el Reino Unido para trasladarse a Estados Unidos. Se dice que desde entonces los dos hijos de Carlos III apenas y se han dirigido la palabra.

Sin embargo, recientemente una fuente reveló al Sunday Times que el heredero ya cambió de parecer respecto al pleito con su hermano. “El príncipe William ahora siente indiferencia hacia los arrebatos del príncipe Harry y ya no habla de su hermano”, señaló la fuente.

Asimismo, el amigo cercano al príncipe de Gales declaró que a William ya no le importa lo que su hermano diga sobre la Familia Real al público. “Lo que más me ha impactado últimamente es que simplemente no lo menciona en absoluto”, sentenció la fuente.

“Antes, los asuntos familiares ocupaban mucho espacio en su cabeza, era una relación muy estrecha y él estaba muy disgustado. Pero ya no se deja afectar. Es un cambio. Es triste, pero es un espacio mucho más saludable para él”, finalizó la fuente.

El príncipe William ahora sería indiferente a las declaraciones de su hermano Getty Images

¿Por qué el príncipe William y el príncipe Harry están peleados?

El distanciamiento de los hijos de Lady Di data de, incluso, décadas atrás, siendo muchos los acontecimientos que marcaron un antes y después en la relación de los royals.

Por ejemplo, según lo relatado por el mismo Harry en sus explosivas memorias “Spare”, el heredero nunca recibió bien a Meghan Markle, e incluso llegaron a tener fuertes peleas respecto a ella.

Se dice también que el príncipe William está molesto por todas las declaraciones que su hermano ha hecho ante la prensa, dejando mal parada la imagen de la Corona.

El conclicto entre los hijos de Lady se hizo más evidente a partir de 2020 GETTY IMAGES

Por otro lado, expertos como Paul Burrell, ex mayordomo de la princesa Diana, aseguran que el motivo por el cual los hermanos se distanciaron es porque el menor de ellos siempre se sintió como “un reemplazo”, tomando en cuenta que William siempre desempeñó el rol del heredero.

Hasta el momento, parece ser que ninguno de los dos está dispuesto a disculparse por sus respectivas acciones, según los escenarios planteados por varios expertos.

¿Cuál habría sido la primera gran pelea entre el príncipe William y el príncipe Harry?

De acuerdo a lo revelado por el exmayordomo de Lady Di durante su intervención en el programa “El Palacio: Lo que vieron los sirvientes reales”, la primera gran pelea entre el príncipe William y el príncipe Harry se habría suscitado durante la infancia de los hermanos, después de una de sus niñeras tuviera un trato “preferencial” con William, haciendo sentir mal a Harry.

Burrell contó: “Escuché a una de las niñeras decirle a William: ‘Te voy a dar tres salchichas, William. Tienes que crecer grande y fuerte, porque algún día serás rey’”

El comentario no pasó desapercibido para el joven Harry, como recordó Burrell: “La cara del pobre Harry al otro lado de la mesa. Lo miré [y supe que estaba pensando] '¿Por qué tú compraste tres salchichas y yo dos?’”.

Fue desde esa época que el príncipe Harry comenzó a sentirse como “un suplente”, pensando que su llegada al mundo solo tenía como propósito reemplazar a William, en caso de que algo le llegara a pasar, sentenció el exmayordomo.