Sale a la luz la escapada secreta de Meghan Markle y el príncipe Harry con sus hijos, Archie y Lilibet

La prensa estadounidense reveló recientemente que el príncipe Harry y Meghan Markle se habrían tomado unas vacaciones junto a sus dos hijos a un destino soleado. Una escapada familiar que hasta ahora sale a la luz.

De acuerdo con lo que publicó la revista People, Harry y Meghan “disfrutaron de una escapada de vacaciones de primavera bajo el sol” con los príncipes Archie y Lilibet para celebrar “el hito de los nuevos proyectos” de la exactriz de Suits. Aunque la citada publicación no dio más detalles del lugar al que la familia Sussex se habría ido a vacacionar.

¿Cuáles son los proyectos que Meghan Markle ha emprendido?

Recordemos que este año ha sido muy movido a nivel profesional para la esposa del príncipe. A principios de marzo, la duquesa de Sussex estrenó su serie en Netflix, With Love Megan, mientras que al poco tiempo lanzó al mercado su nueva marca de estilo de vida, As Ever.

Meghan Markle lanzó este año su serie “With love, Meghan” y la marca de estilo de vida “As Ever” Netflix

En ambos emprendimientos, el éxito obtenido ha sido más que evidente. La serie se ubicó en el top 10 de la plataforma de streaming en las primeras 24 horas tras su estreno. En tanto que su marca también tuvo récords de venta, ya que se agotaron sus productos en menos de una hora tras su lanzamiento.

Además de ello, Meghan estrenó el pasado 8 de abril el podcast, Confessions of a Female Founder, en donde la californiana invita a empresarias a hablar de los retos que se enfrentan actualmente las mujeres profesionistas. Incluso, en los dos capítulos que se han lanzado, la duquesa ha abierto su corazón y ha contado algunos de los problemas que ha vivido tras convertirse en madre, como la preeclampsia postparto que padeció al dar a luz. Aunque no especificó en cual de sus embarazos vivió esta situación.

El príncipe Harry, orgulloso de Meghan Markle

El príncipe Harry reveló que se siente muy orgulloso de Meghan Markle tras sus emprendimientos Getty Images

Por otro lado, el príncipe Harry expresó el orgullo que siente por su mujer y todo lo que ella ha emprendido recientemente. “Estoy muy feliz por mi esposa y apoyo totalmente todo lo que ha hecho y continúa haciendo”, dijo. “Estoy increíblemente orgulloso”, indicó. Unas palabras que demuestran su apoyo incondicional a Meghan a nivel profesional.

Sin embargo, esta buena racha de Markle difiere bastante con la complicada situación legal que vive su marido. Recordemos que la semana pasada Harry viajó a Londres para una audiencia con el objetivo de apelar la decisión del gobierno británico de haberle retirado la seguridad a él y a su familia cuando se alejaron de sus deberes reales, en 2020.