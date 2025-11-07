Sarah Ferguson se siente desesperada tras perder el título de duquesa de York: “No tiene a dónde ni con quién ir”

Sarah Ferguson ha sido una de las más afectadas con la caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Windsor, pues al igual que su ex esposo, ella mantenía relaciones cercanas con Jeffrey Epstein, por lo que también ha pedido su título de duquesa de York y todos los beneficios de la realeza.

Tras perder el ducado de York, Ferguson también ha tenido que abandonar su residencia en Royal Lodge, además de ser despedida de su trabajo en televisión, así como de las organizaciones en las que apoyaba.

Todo esto ha llevado a Sarah a entrar en un estado emocional caótico, expertos en realeza aseguran que se encuentra desesperada y más sola que nunca, pues ya nadie quiere saber más de ella.

Sarah Ferguson se siente desesperada tras perder el ducado de York

El biógrafo, Robert Jobson, asistió al podcast ‘A Right Royal’ para promocionar su nuevo libro ‘The Windsor Legacy’, y confesó que Sarah Ferguson no se encuentra bien tras perder sus títulos reales.

“No está bien, la verdad. No está bien. Creo que todos deberíamos ser conscientes de la salud mental de las personas, sean expríncipes, exprincesas, exduquesas, lo que sea. Creo que esto debe haber sido muy perjudicial. Obviamente, a lo largo de los años, probablemente creyó todo lo que Andrés le dijo, y tal vez esto la tomó por sorpresa”.

Añadió: “No sería la única. La reina le creyó, el rey Carlos le creyó. Por lo tanto, me parece injusto que esté recibiendo la misma cantidad de críticas”.

¿Cuáles han sido las consecuencias de perder el ducado de York para Sarah Ferguson?

Sin embargo, perder el título de duquesa de York y abandonar Royal Lodge, no ha sido lo peor para Sarah Ferguson, pues de acuerdo con el Daily Mail, su vida social pende también de un hilo.

Conocida por tener un gran círculo social, en el que había personas importantes de la realeza y varios famosos, en estos momentos está completamente sola.

“La verdad es que no tiene adónde ir ni con quién. Su futuro es incierto, La gente ya no quiere tener nada que ver con ella”, asegura el medio.

La publicación también informó: “Sarah, que nunca ha rehuido a sus amigos famosos, siempre se ha rodeado de la gente más adinerada... Sin embargo, es la amistad de la exesposa del Príncipe Andrés con el fallecido multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein lo que ha provocado su caída en desgracia”.

Si bien las fotos de 1992 sellaron su destino, también marcaron el inicio de una nueva etapa, tanto para ella como para el hombre que una vez fue su príncipe. Getty Images

Tras el destierro de Andrés a Sandringham, Sarah ha decidido ya no tener más relación con su exesposo, por lo que tendrá que valerse por sus propios medios, y hasta el momento se desconoce su nueva posible residencia.

