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Sarah Ferguson vuelve a ser vista en público en un resort de lujo valorado en más de 40 mil pesos por semana

Después de varios meses lejos del ojo público, Sarah Ferguson vuelve a aparecer… y lo hace desde uno de los escenarios más exclusivos que podríamos imaginar.

Abril 17, 2026 • 
Karen Luna
Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson

Sarah Ferguson vuelve a ser vista en público en un resort de lujo valorado en más de 300 mil pesos por semana

Getty Images

Después de meses completamente fuera del radar, Sarah Ferguson ha reaparecido y, como era de esperarse, lo ha hecho en un escenario que mezcla discreción y lujo absoluto. La exduquesa de York fue captada recientemente en un exclusivo resort de esquí en Austria, marcando su primera aparición pública en más de siete meses. ¡Sí, leíste bien: siete meses sin dejarse ver!

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Un regreso inesperado… en medio del lujo alpino

Las imágenes muestran a Sarah Ferguson en un entorno completamente privado en los Alpes austriacos, donde se hospedaría en un chalet de alto nivel. Este tipo de alojamientos puede alcanzar cifras cercanas a los 2,000 euros por noche, lo que fácilmente supera los 40 mil pesos mexicanos por semana.

Aunque su look fue relajado (gorra, gafas oscuras y abrigo discreto), todo parece indicar que la elección del lugar no fue casualidad. Se trata de un destino conocido por su exclusividad, privacidad y paisajes de ensueño, ideal para quienes buscan pasar desapercibidos.

¿Por qué había desaparecido del ojo público?

La última vez que Ferguson había sido vista públicamente fue en septiembre de 2025, lo que hizo que su ausencia generara todo tipo de rumores.

3rd "Knights Of Charity" Gala

Después de varios meses lejos del ojo público, Sarah Ferguson vuelve a aparecer… y lo hace desde uno de los escenarios más exclusivos que podríamos imaginar.

Getty Images

Durante este tiempo, su vida ha estado rodeada de controversias y presión mediática, especialmente por temas relacionados con su entorno personal. Sin embargo, ella ha optado por mantenerse en un perfil bajo, alejándose de eventos públicos y apariciones oficiales.

Incluso se ha mencionado que su estancia en los Alpes no solo responde a una búsqueda de privacidad, sino también a un momento personal de reflexión y bienestar.

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La reaparición de Sarah Ferguson no ha pasado desapercibida, más allá del contexto, lo cierto es que su regreso confirma algo que pocas figuras públicas logran: mantenerse relevante incluso en silencio y sí, hacerlo desde un refugio de lujo en la nieve claramente suma puntos.

sarah ferguson
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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