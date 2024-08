Se supo por qué Kate Middleton decidió no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024: el contundente motivo

Desde hace unas semanas surgieron rumores de que Kate Middleton asistiría a los Juegos Olímpicos de 2024 para apoyar a la delegación británica durante la justa deportiva. Sin embargo, ahora que las competencias se terminaron, junto con ellas se esfumó la posibilidad de ver a la princesa en las gradas para alentar a sus compatriotas deportistas.

No obstante, en medio de esta incertidumbre de si la veríamos o no en este magno evento, un experto en realeza británica habría revelado la razón por la que la royal de 42 años no se habría presentado en la capital parisina durante las dos semanas en las que se llevaron a cabo las Olimpiadas y que ello tendría que ver por su actual estado de salud.

¿Por qué Kate Middleton no habría asistido a las Olimpiadas?

Todo parece indicar que el equipo médico no habría autorizado que Kate Middleton acudiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Según lo que contó Phil Dampier a The Mirror días antes de la ceremonia de clausura de los Olímpicos, la última decisión la tomarían los doctores de la esposa del príncipe William. “Estoy seguro de que a Kate le encantaría ir a París con William para ver algunos eventos, pero si lo hace o no dependerá exclusivamente del consejo de sus médicos”, recalcó.

También, Dampier indicó que el principal motivo por el que Kate Middleton no se daría cita a la justa veraniega tendría que ver con que todavía se encuentra bajo tratamiento de quimioterapia y, bajo esa situación, su salud podría verse comprometida ya que ello la pone en un estado más vulnerable a otras enfermedades.

“Los grandes eventos deportivos (como las Olimpiadas de París) son, por supuesto, un caldo de cultivo para los virus y hay muchos casos de covid en estos momentos. Lo peor que le podría pasar a Kate Middleton es contraerlo”, puntualizó.

Al encontrarse bajo tratamiento de quimioterapia, la salud de Kate Middleton se habría visto en peligro en un evento multitudinario Getty Images

Mientras que estas declaraciones toman un mayor sentido si recordemos la polémica que se generó este fin de semana en torno al estadounidense Noah Lyles, quien luego de ganar la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros planos reveló que participó estando enfermo de covid. Incluso, antes de la competencia convivió con varios atletas. Por lo que una situación de este tipo, de haberse presentado cerca de Kate, podría haber comprometido seriamente su salud.

Así que es probable que el equipo médico de Middleton no le hayan autorizado a la royal viajar a París al prever peligros para su salud, como el que ya mencionamos, en los que la royal británica se expondría de haber asistido a un evento multitudinario.