¡Sorpresa para la realeza! Esta royal anunció su retiro de los deberes para dedicarse a descansar

El mundo de la realeza se encuentra conmocionado, después de que la princesa Estefanía de Mónaco anunció su retiro de los deberes reales para dedicarse a descansar. La royal de 60 años de edad reveló que ahora “aspira a algo más”.

De acuerdo con la revista francesa Point de veu, la hermana de Carolina de Mónaco no pretende seguir acaparando la atención mediática. “Ya no le veo sentido a hablar de mí. Eso nunca ha sido lo mío. Tengo 60 años, siento que he dado suficiente y, sobre todo, he dicho todo lo que tenía que decir”, confesó la royal.

La hija menor de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly dejó muy en claro su mensaje: es hora de jubilarse, porque “se lo merece”. No hay más que hablar. La decisión está más que tomada y pensada. Ahora solo le toca ponerla en práctica.

Estefanía de Mónaco se retira del mundo real IG: @palaisprincierdemonaco

¿Quién es Estefanía de Mónaco?

Estefanía de Mónaco, a pesar de ser la menor de sus hermanos, siempre desempeñó un papel activo dentro del principado. Estudió en el Dames de Saint-Maur de Mónaco y luego en la Dupanloud de París. Terminó el bachillerato en 1982 y durante sus años escolares estudió danza clásica y piano, también compitió en gimnasia y equitación. Estefanía habla fluidamente monegasco, francés, inglés e italiano. Durante sus años de juventud también se dedicó a la música.

¿Cómo fue la carrera musical de Estefanía de Mónaco?

En febrero de 1986, Estefanía autoprodujo y lanzó su primer sencillo con el sello francés Carrere, bajo la producción de Yves Roze. Posteriormente, su primer álbum “Besoin”, lanzado como “Stéphanie” en algunos países, vendió más de 1.5 millón de unidades.

Estefanía de Mónaco fue una princesa multifacética Getty Images

Más tarde, Estefanía se trasladó a Los Ángeles para grabar un nuevo álbum. Sin embargo, le tomó cinco años liberarlo. Nunca volvió a tener éxito, pues sus números de ventas no eran muy buenos.

Finalmente, la princesa hizo una breve vuelta al mundo de la canción en 2006, cuando grabó “L’Or de nos vies”, un sencillo benéfico, junto con su fundación para combatir el sida.

¿Qué rol desempeñó la princesa Estefanía dentro de la Familia Real de Mónaco?

Estefanía es la presidenta de varias asociaciones sociales y culturales, entre ellas el Centro Juvenil de Mónaco y el Centro de Actividades Princesa Estefanía. También es miembro de la junta de honor de la Fundación Princesa Grace - Estados Unidos.

Además, es patrona del Festival Internacional de Circo de Montecarlo, al que asiste con regularidad, y la Asociación Mundial de Amigos de la Infancia (AMADE), que fue fundada en 1963 por su madre, la princesa Grace de Mónaco. Desde 1985, Estefanía ha sido la presidenta del Gran Premio de la Magia de Monte-Carlo y del Festival Internacional de Teatro Amateur. También es la presidenta del Théâtre Princesse Grace.