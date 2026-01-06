¿Visitará Montecito? El príncipe Harry estaría buscando otro acercamiento con el rey Carlos III en abril de 2026

La situación del distanciamiento del príncipe Harry con la familia real británica continúa generando un gran interés, especialmente cuando se trata del vínculo entre el duque y su padre, el rey Carlos III.

A casi 6 años de que Harry se apartara de sus funciones reales, nuevas versiones señalan un posible acercamiento entre padre e hijo durante este 2026, específicamente en el mes de abril, cuando el monarca tendría que viajar a Estados Unidos para un compromiso en aquella nación. ¿Será este el momento para que el rey visite a los duques de Sussex en Montecito?

Así sería el posible viaje oficial que reúna al rey con el príncipe Harry

De acuerdo con los reportes de diversos medios británicos, tanto el rey Carlos como el príncipe William estarían realizando un viaje a Estados Unidos el próximo mes de abril de 2026. Este viaje separado se realizaría como parte de gestiones diplomáticas y comerciales que la corona británica tiene con el país.

Dentro de este escenario ha surgido la especulación sobre un posible encuentro familiar entre el príncipe Harry y su padre, pues recordemos que el duque actualmente reside en Montecito, California, junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet.

Fuentes cercanas al duque de Sussex, señalan que Harry vería esta oportunidad para visitar su residencia y conocer o reencontrarse con sus nietos, a quienes el monarca no vería desde las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II en 2022.

A pesar de que el rumor ha tomado fuerza, no existe una confirmación oficial sobre un encuentro contemplado en la agenda real.

Los habitantes del reino británico y el mundo en general se encuentran a la expectativa de la reconciliación de Harry y su padre el monarca Carlos III SOPA Images/ Getty Images

La salud del rey Carlos es un factor importante en el reencuentro

El estado de salud del rey Carlos ha sido un factor determinante al momento de generar una interacción familiar en los últimos años. Luego de que anunciara, en febrero de 2024, que había sido diagnosticado con cáncer, el monarca redujo notablemente sus actividades públicas. Afortunadamente, su salud ha ido mejorando y a finales del pasado 2025 compartió un video en el que indicó que su tratamiento había reducido de manera significativa, abriendo la posibilidad de que la agenda del 2026 sea más activa.

Todo parece indicar que el príncipe Harry no desistirá en sus intentos de reconciliación con Carlos III Getty Archivo

El rey mantiene una relación cautelosa

Después de que en 2020 el príncipe dejó de ser miembro activo de la realeza, su protección policial en el Reino Unido quedó sujeta a evaluaciones. Reportes recientes informan que el duque y el tema de su seguridad serían tema principal en la agenda de una posible reconciliación con la monarquía, luego de que se realizaran nuevas valoraciones de riesgo con las que se podrían facilitar sus futuros desplazamientos, así como los de su familia. A pesar de esto, la relación entre Carlos y Harry sigue siendo prudente y cautelosa.

Durante septiembre de 2025, ocurrió el tan esperado reencuentro entre el rey y su hijo menor, tras más de un año sin verse, y aunque no se revelaron detalles sobre la conversación que ambos tuvieron, fuentes cercanas aseguraron que existe un interés mutuo por mantener canales de comunicación abiertos, aunque no una intención inmediata de reconciliación e interacción.

Por el momento, las posibilidades de que el rey Carlos III visite Montecito, California, en abril de 2026 siguen perteneciendo al mundo de las especulaciones. Lo que sí es evidente es que el príncipe Harry pareciera estar expresando su deseo de que entre sus hijos y su padre exista una relación más cercana.