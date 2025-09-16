Suscríbete
El platillo mexicano al que Jennifer Aniston no se resiste y por el que rompe la dieta

Jennifer Aniston es muy estricta con su dieta, pero cuando se trata de este platillo mexicano, es capaz de romper la dieta para poder disfrutarlo.

September 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
La comida mexicana favorita de Jennifer Aniston

Getty Images

En diversas entrevistas, la actriz, Jennifer Aniston ha revelado que es muy estricta a la hora de cuidar su bienestar físico y mental, por lo que una dieta balanceada y el entrenamiento físico son parte de su rutina diaria.

Sin embargo, la actriz de ‘Friends’, también ha confesado que la comida mexicana es su favorita, y siente debilidad por un platillo en particular que le hace romper la dieta de vez en cuando.

¿Por qué a Jennifer Aniston le gusta la comida mexicana?

Jennifer suele comer proteína y vegetales como parte de su dieta diaria, evitando los carbohidratos y las grasas saturadas; sin embargo, una vez a la semana se olvida de las calorías para disfrutar de la comida mexicana.

En una entrevista con el diario Independent, la actriz confesó que su comida favorita es la mexicana por su gran variedad de sabores, incluso asegura que a ella le parece que es saludable.

El platillo mexicano favorito de Jennifer Aniston

Aniston especificó que su platillo mexicano favorito son los nachos, pues asegura que le resultan reconfortantes porque la hacen sentir bien cuando los prueba, incluso ha hecho su versión saludable, utilizando aceite de coco para freír las tortillas.

Este platillo fue creado por el mexicano Ignacio Anaya en Piedras Negras, Coahuila, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, desde entonces se hizo muy popular en algunas regiones del país vecino, y poco a poco en una de las comidas mexicanas más consumidas en todo el mundo.

Sin embargo, no es la única comida mexicana que disfruta, Jennifer Aniston también disfruta del guacamole, que consume varias veces a la semana y las enchiladas.

Durante una entrevista con Jimmy Kimmel, Jennifer confesó que ella misma preparó estos platillos durante una de sus fiestas anuales llamada “Friendsgiving”, que se realiza un día antes del Día de Acción de Gracias, para sus amigos.

El presentador de televisión la restó a que le preparara unas enchiladas, y la actriz no dudó en aceptar, y compartió el momento en que estaba a punto de meter unas enchiladas rojas con queso al horno, en su perfil de Instagram.

jennifer aniston
Melisa Velázquez
