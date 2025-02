Este es el pequeño (pero poderoso) fruto ideal para limpiar los riñones

Si estás buscando un aliado natural para cuidar tus riñones, tenemos el secreto: los arándanos. Estas diminutas bayas no solo son deliciosas, sino que también tienen propiedades desintoxicantes y protectoras para tu sistema renal. Y no lo decimos solo porque sí, sino porque la ciencia lo respalda.

Los arándanos están cargados de antioxidantes, especialmente proantocianidinas, que ayudan a prevenir infecciones en las vías urinarias. Según un estudio publicado en Advances in Nutrition, estos compuestos impiden que las bacterias, como la Escherichia coli, se adhieran a las paredes del tracto urinario, reduciendo así el riesgo de infecciones. Y si tus riñones están sanos, todo tu cuerpo lo estará.

¿Qué hace el arándano en los riñones?

El consumo regular de arándanos puede ayudar a eliminar toxinas y reducir la inflamación renal. Un estudio del Journal of Agricultural and Food Chemistry reveló que los arándanos contienen polifenoles que protegen contra el daño oxidativo en los riñones, lo que los hace ideales para incluirlos en tu dieta habitual.

Los arándanos son ideales para cuidar la salud de los riñones. Getty Images

Un análisis publicado en The American Journal of Clinical Nutrition encontró que el consumo frecuente de arándanos no solo beneficia los riñones, sino que también reduce la presión arterial y mejora la salud cardiovascular. Es decir, incluirlos en tu dieta es un win-win para todo tu cuerpo.

¿Cómo se consume el arándano para los riñones?

La mejor parte es que puedes disfrutar de los arándanos de muchas maneras: en smoothies, yogures, ensaladas o simplemente solos. Los expertos recomiendan comer al menos una porción al día (aproximadamente media taza) para aprovechar todos sus beneficios.

Así que ya lo sabes, si quieres darle un cariño a tus riñones y mantenerlos en su mejor forma, los arándanos son tu mejor opción. Agrégalos a tu rutina y deja que la naturaleza haga su magia. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!