Hailey Bieber revela cuál es el ejercicio que le ayuda a tonificar el abdomen después del embarazo

Además del skincare, Hailey Bieber siempre ha sido una fiel seguidora de la vida fitness, pues además de cuidar su alimentación, la modelo de 28 años lleva una rutina de entrenamiento desde hace mucho tiempo.

El yoga y los pilates han sido parte fundamental de su rutina de ejercicios, además de incorporar otras actividades como el boxea y las pesas; sin embargo, desde que se convirtió en madre, Hailey ha incorporado un nuevo ejercicio que le ha permitido corregir el vientre abultado que le dejó su embarazo.

El ejercicio que hace Hailey Bieber para tonificar el abdomen después del embarazo

Hailey y Justin Bieber le dieron la bienvenida a su pequeño, Jack Blues, en agosto de 2024, desde entonces la modelo ha compartido varias de sus experiencias como madre primeriza, incluyendo las dificultades que vivió durante el parto, donde sufrió una hemorragia que la puso en peligro.

Tras su recuperación, Hailey retomó su vida fitness para fortalecer su cuerpo tras el embarazo, para lo que ha incorporado un nuevo ejercicio que le ayudó a reconstruir y tonificar su abdomen.

La reconocida entrenadora personal de celebridades, Kirsty Godson, es quien le ha ayudado a recuperar su figura, incorporando un nuevo ejercicio a su rutina, es fácil pero muy efectivo, y además se puede hacer en casa: el movimiento rib flare.

¿Cómo es el ejercicio rib flare que hace Hailey Bieber para tonificar el abdomen?

En sus historias de Instagram, Hailey compartió una especie de tutorial sobre cómo se hace el rib flare para tonificar el abdomen, un movimiento que consta de extensiones de piernas alternativas desde un bloque de yoga sostenido entre los codos y las rodillas sobre el abdomen.

De acuerdo con Hailey, estos movimientos se deben de realizar con un ritmo constante y coordinados con una respiración diafragmática (inhalar al subir y exhalar al bajar), además, la espalda baja tiene que estar apoyada sobre el suelo todo el tiempo a modo de que no haya lesiones en los lumbares.

La entrenadora de Hailey asegura que este movimiento fortalece los músculos abdominales y permite que los órganos se reacomoden después del parto, evitando el vientre abultado.

