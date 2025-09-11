La rutina de ejercicios que mantiene saludable a Jennifer Aniston y debes practicar si tienes 56 (no es ir al gimnasio)

Jennifer Aniston se ha convertido en un referente de salud; la actriz cuenta con una de las figuras más envidiables del espectáculo y una apariencia saludable que hace creer que el tiempo no pasa por ella. Esta apariencia fresca y sana es producto de una vida con hábitos que permitan mejorar su calidad de vida. En diversas entrevistas, la actriz ha confesado que el no hacer ejercicio tiene una repercusión negativa en su estado de ánimo y es por ello que mantenerse activa se ha convertido en parte vital de su estilo de vida.

Una vida con hábitos saludables

Durante una entrevista con The Telegraph, la actriz compartió que su clave secreta para mantenerse saludable es recurrir a una filosofía que ella llama 80-20, es decir, 80% de su vida son hábitos saludables: comer bien, dormir bien, beber abundante agua. Mientras que el 20% restante está enfocado en disfrutar de la comida sin culpa, es decir, se permite ingerir comida de cualquier tipo: pizzas, panecillos, algunos tragos, etcétera.

Sin embargo, este cuidado viene de la mano con una rutina de ejercicio que se enfoque en mantener los músculos activos, fuertes y saludables, especialmente cuando se pasa de los 50.

Así es la rutina de Jennifer Aniston para estar fuerte después de los 50

Jennifer tiene muy claro que el ejercicio de fuerza es vital para mantenerse saludable en la edad madura. En una plática con Allure, la actriz de “Friends” compartía su conocimiento sobre los riesgos de perder masa muscular, ya que esta puede provocar que los huesos se vuelvan frágiles, así que para ella tener esta información la ha motivado a implementar una rutina que involucre peso.

Los circuitos con pesas son su actividad predilecta y esta consiste en una serie de ejercicios de alta intensidad en los que la fuerza y el cardio son vitales.

El objetivo de este entrenamiento, conocido como Pvolve, no es únicamente quemar calorías mientras se está ejecutando, sino también lograr que durante todo el día se siga trabajando, manteniendo el metabolismo activo todo el tiempo.

Si no puedes hacer ejercicio, aun así debes moverte

Aunque en un nivel muy diferente, la actriz también suele tener agendas que absorben tiempo de su día. Tal vez no pasa horas frente a la computadora o sentada como nosotras; sin embargo, su mensaje es contundente: ¡actívate!

La actriz recomienda estar activas y en movimiento todos los días; su consejo es dedicar a esta actividad por lo menos 20 o 30 minutos, ya sea que salgas a caminar, hagas estiramientos, yoga, etcétera; lo importante es mantenerse activas.

Recuerda que lograr un estado óptimo y saludable como el de Jennifer Aniston es vital para mantenernos en movimiento, pero también cuidar aspectos como nuestra salud del sueño, alimentación y el bienestar mental. Apostar por la rutina de Jennifer es un gran acierto para cuidar de nuestro cuerpo, así que ya no tienes pretextos para no estar activa, pues su rutina de ejercicios no es tan difícil de implementar.