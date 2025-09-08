La rutina infalible para mujeres de 45 que apuestan por una figura fitness y es la favorita de Amal Clooney

A sus 47 años, Amal Clooney se ha consolidado no solo como un referente en el mundo legal y humanitario, sino también como un ícono de estilo y bienestar. Su secreto para lucir una figura tonificada y elegante, estilizada, se basa en una rutina infalible que apuesta por la constancia y el equilibrio. Replicarla es sencillo y, después de conocerla, seguro la harás parte de tu día a día para lograr una figura fitness.

Levantamiento de pesas

Uno de los pilares de su rutina es el entrenamiento con pesas, al cual Amal le dedica un promedio de 20 minutos diarios. Ejercitar los músculos con mancuernas es vital para garantizar que estos se mantengan fuertes. Conforme vamos envejeciendo, el peso de nuestro cuerpo comienza a perder masa muscular, un padecimiento conocido como sarcopenia. Esto propicia que perdamos la capacidad de realizar actividades porque nuestros músculos se encuentran muy débiles para sostenernos. Por ello es muy importante dirigir rutinas al trabajo muscular.

Levantamiento de pesas. Pexels

Pilates, la alternativa para fortalecer

En los días en los que no puede entrenar con pesas, Amal opta por pilates, una disciplina que trabaja todo el cuerpo desde su centro. Esta actividad favorece la flexibilidad y protege las articulaciones y también es un aliado para combatir el estrés, así como mejorar la alineación corporal, ambos factores altamente beneficiosos para mantener un estilo de vida saludable.

Practicar pilates ayuda a tener una figura fuerte. Pexels

Caminatas diarias: un hábito que no debería faltar

El tercer punto no negociable en su rutina es simple pero muy poderoso: caminar una hora al día. Este hábito no solo es beneficioso para fortalecer nuestro sistema cardiovascular, también mejora la circulación, activa la quema de calorías y favorece nuestra salud mental gracias a que es una actividad mediante la cual generamos endorfinas, las mismas que nos ayudan a disminuir los niveles de estrés y ansiedad.

Sal a tomar caminatas de 1 hora. Pexels

Una lección de constancia, especialmente a nuestros 45+

Amal demuestra que no es necesario pasar horas matándose en el gimnasio para mantener una figura fitness. Con disciplina y constancia, es posible cuidar de nuestro cuerpo y mente sin importar la edad. Esta rutina, aunque es muy sencilla, es un buen comienzo para comenzar a activarnos en pro de nuestra salud.

Si tus actividades cotidianas te obligan a mantenerte horas frente a la computadora o en la misma posición, es vital que realices por lo menos la caminata; el objetivo es mantenerte activa.

Deseamos de corazón que, después de conocer la rutina de Amal Clooney, te motives para salir a hacer ejercicio en pro de tu bienestar futuro. Procura combinar estas actividades con una buena alimentación porque queremos seguir viéndote fuerte y en óptimas condiciones de salud por muchos años más.