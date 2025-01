Micromachismos en la vida diaria: qué son y cómo identificarlos

Micromachismos: la persistencia silenciosa del machismo en la vida cotidiana. Acuñado por el psicólogo Luis Bonino Méndez, el término revela cómo gestos aparentemente inofensivos perpetúan la opresión de género. En ocasiones los vivimos y, al ser prácticas cotidianas, ¡no sabemos identificarlos! Aprende a reconocerlos y combatirlos.

Nadia llegó a su primera consulta buscando entender por qué se sentía tan insatisfecha con su relación si, aparentemente, todo “lo importante” iba bien. Cuando le pregunté cómo era convivir con su esposo, esto fue lo que me respondió: “Luciano es bastante especial. Todo tiene que estar a su modo o si no se desequilibra mucho. Es un tipo muy inteligente, tenemos un negocio propio y nos va bien, pero tiene cero contacto con sus emociones. Yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que lo ponen mal, y trato de que me diga cómo se siente, pero él no lo comunica casi nunca “, me comentó.

Y continuó: “Además, es muy malo cuidándose, o sea, no se acuerda ni de tomarse sus medicinas. Afortunadamente, lo conozco muy bien y ya sé exactamente qué necesita y cómo. También he aprendido cómo mediar entre Luciano y Salvador, nuestro hijo, porque ellos dos tampoco se comunican mucho. Incluso a veces me toca hacer de réferi con su familia o amigos cuando Luciano está de mal humor. Lo veo un poco deprimido hace un par de años, le he dicho que vaya a terapia, pero no quiere, dice que no tiene nada y que yo me lo estoy imaginando. A cada rato me enojo con él, pero como sé que no tiene mucho sentido discutir, pues me enojo y me respondo yo solita hasta que me calmo (jeje). No sé si yo estoy siendo muy exigente con él, porque en realidad nos da todo, no tiene vicios y es fiel, pero no me siento, ¿cómo decirlo?, tomada en cuenta, y no sé por qué. A veces pienso en divorciarme, pero no puedo dejar de pensar qué haría él si yo me voy, y me da mucha culpa”.

Los micromachismos no solo afectan la dinámica social, sino que también tienen consecuencias negativas en las relaciones interpersonales. Archivo

La importancia del trabajo emocional

El trabajo emocional es todo aquello que hacemos para gestionar nuestras propias emociones y para ayudar a otros a gestionar las suyas. Esto incluye desde aprender a nombrar y comunicar lo que sentimos y necesitamos, hasta el cuidado y el acompañamiento que le damos a otros, y la resolución de diferencias sentimentales en equipo. El trabajo emocional aporta valor, armonía y estabilidad a las relaciones, igual que el trabajo económico aporta seguridad y el trabajo doméstico comodidad.

Como podemos ver en el caso de Nadia, ella se está haciendo cargo de parte del trabajo económico en la relación, ya que tienen un negocio en conjunto, y es consciente de que le ha tocado prácticamente todo el trabajo doméstico. No ha considerado que también está haciendo todo el trabajo emocional. Dado que Luciano no está en contacto con sus emociones ni sabe cómo comunicarlas, Nadia lleva años encargándose de traducirlas y nombrarlas, y, como Luciano no sabe cuidar de sí mismo, su esposa, además de adivinar cómo se siente, tiene que invertir mucha energía en solucionar cuestiones básicas que debería poder hacer por él mismo, como poner una alarma para sus medicinas, hablar con su hijo o pedir disculpas a otros cuando se equivoca.

¿Cuáles son las características de los micromachismos?

- Sutileza: Los micromachismos se camuflan en la cotidianidad, presentándose como gestos o comentarios sin importancia. Su naturaleza sutil los hace difíciles de identificar y cuestionar.

- Normalización: Estas conductas están tan arraigadas en nuestra cultura que a menudo se consideran normales e inofensivas. Esta normalización dificulta su reconocimiento como expresiones de machismo.

- Invisibilidad: Los micromachismos suelen pasar desapercibidos, tanto para quien los ejerce como para quien los recibe. Esta invisibilidad los convierte en un enemigo silencioso que mina la igualdad de género.

- Repetición: Los micromachismos no son incidentes aislados, sino patrones de comportamiento que se repiten constantemente en el día a día. Esta repetición refuerza su impacto negativo en las mujeres.

¿Qué son los micromachismos?

Lo más triste de todo no es que Nadia se esté haciendo cargo del trabajo emocional que es responsabilidad de Luciano, sino que Luciano tampoco se hace cargo del trabajo que le toca para acompañar emocionalmente a Nadia. Cuando Nadia necesita acompañamiento porque se siente enojada, triste o ansiosa por su depresión, él simplemente invalida lo que ella siente y rechaza sus sugerencias. Así que ella ha tenido que aprender a acompañarse a sí misma, teniendo las discusiones relevantes en su cabeza y manejando sola todo su malestar. La carga emocional de Nadia en esa relación es enorme y unilateral, y por eso, con justa razón, no se siente tomada en cuenta.

¿Estás haciendo más trabajo emocional del que te toca?

Tienes que “adivinar” qué le pasa, porque él o ella no te lo dice.

Inviertes mucha energía evitando que tu pareja se irrite.

Conoces todos sus detonadores y te has vuelto experta evadiéndolos.

Justificas constantemente su falta de inteligencia emocional.

Sientes que eres la única persona que sabe entenderlo y cuidarlo.

El exceso de carga emocional en las mujeres es muy común, en parte, debido a la falsa creencia de que hablar de sentimientos y mantener la armonía es nuestra responsabilidad biológica, y que un hombre que se preocupa por sus emociones no es “tan hombre” como debería. Estar al pendiente todo el tiempo de las necesidades de otra persona, identificarlas y resolverlas en automático, es micromachismo y una manera de hacer inútil al otro, porque le mandamos el mensaje de que está bien que no se haga cargo de sí mismo. Como Nadia ya normalizó tener que hacerse cargo de las emociones de Luciano como si fuera un niño pequeño, la simple idea de dejar esa relación la llena de culpa, porque se siente, literalmente, como dejarlo abandonado a su suerte.

Como miles de mujeres, Nadia tiene un largo camino por recorrer para redescubrir sus propias necesidades emocionales, y aprender a diferenciar lo que le corresponde y lo que no. Cargar con todo el trabajo emocional la ha convertido en una compañera muy cómoda, que mantiene las tensiones bajo control y que incluso se siente orgullosa de ser tan necesaria, pero el costo que ha tenido que pagar es muy alto. Afortunadamente, poco a poco está comenzando a comunicar con claridad lo que espera, y a poner límites en su relación.

Si te identificas con el caso de Nadia, debes saber que los micromachismos son todas esas actitudes que no necesariamente son violencia, pero dejan a las mujeres en desventaja de una u otra forma, y uno de los más comunes es la sobrecarga de trabajo emocional. Buscar ayuda profesional es vital para aprender a gestionar sus emociones como pareja.