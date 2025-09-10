PODEROZAZ: Un Encuentro para mujeres que se atreven a más

Este 6 de septiembre, en la impresionante Mega Pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño, se celebró la primera edición de PODEROZAZ, una experiencia transformadora presentada por INSPIRE @inspire.collabs especialmente para que más mujeres conecten con el poder que ya vive en ellas y lo reconozcan.

Organizado por INSPIRE @inspire.collabs la comunidad de mujeres expertas en diversos ámbitos, y por Gabriela Cuevas su fundadora, este evento fue más que una cita: un punto de partida para una vida profesional más plena, más informada y más poderosa.

Esta primera edición fue enfocada en emprendedoras y empresarias que buscan herramientas prácticas y guía experta para llevar su carrera o negocio al siguiente nivel.

Durante esta jornada presencial, las asistentes pudieron aprender directamente de seis mujeres que son referentes en sus áreas y parte esencial de la comunidad INSPIRE:

Maca Riva – Finanzas, análisis corporativo y gestión empresarial.

Rosa Laura López – Innovación y desarrollo de proyectos estratégicos.

Andy Landa – Marca personal y lanzamientos digitales (Top Voice de Instagram).

Fefe Silva – Branding y comunicación efectiva en LinkedIn.

Mar del Cerro – Bienestar integral, mindfulness y breathwork.

Manola Canalizo – Marketing creativo y estrategias disruptivas.

La misma Gabi Cuevas, fundadora y visionaria detrás de INSPIRE, fue la encargada de abrir este evento que, con el respaldo de marcas como NAIR y ELLAZ, se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del año para mujeres con hambre de crecimiento y propósito.

PODEROZAZ es más que inspiración: es acción, comunidad y conocimiento. Un espacio para crecer y conectar con nuestro poder pedir permiso.