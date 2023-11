Por qué nos resistimos al cambio y cómo lograrlo, según Walter Riso

Buscamos el cambio, pero nos resistimos a lograrlo, ¿te has preguntado por qué? Para entender cómo emprender transformaciones importantes en nuestra vida y hacer que éstas sean positivas, entrevistamos a Walter Riso.

Cuando se trata de transformar nuestra vida, lo más difícil es aceptar que cambiar duele. ¿Y qué es lo que más nos causa dolor para cambiar? Las creencias, sobre todo las que tenemos de nosotros mismos, pues solemos autoconfirmar lo que creemos ser, creando un «yo» que defendemos a toda costa.

Con esa mentalidad podemos hacer reformas, una que otra modificación interna. Sin embargo, lo que requerimos es una revolución interior, es decir, mirarnos a nosotros mismos sin anestesia y cambiar de verdad, transformarnos radicalmente y hacer, incluso, una mutación, cuando descubrimos que no somos lo que creemos ser.

¿Quiénes se resisten más al cambio?

Al plantear por qué nos resistimos al cambio, el psicólogo y escritor Walter Riso reconoce que las mujeres le llevan mucha ventaja a los hombres. “Considero que ellas ya están en un proceso mayor de reestructuración y empoderamiento de su posición en la sociedad, y tienen más inteligencia emocional que nosotros los hombres. Por ejemplo, las mujeres solicitan con más frecuencia cita con el terapeuta que los hombres, en busca más de cura que de alivio. Ellas saben que cualquier transformación es dolorosa y que hay un sufrimiento inevitable. En cambio los hombres, cuando llegan a la cita, no lo hacen tocando a la puerta, sino arrastrándose como amibas por debajo de ella. Los hombres no tienen esa a

ctitud preventiva con respecto a su salud que sí tienen las mujeres”.

Si nos resistimos al cambio, ¿cómo dar el primer paso?

Entre los planteamientos para lograr hacer cambios en nuestras vidas, procurando ser nosotros mismos, Walter Riso destaca la recuperación del ‘yo’, es decir, volver a pensar en nosotros mismos. Al respecto, explica que “al recuperar el ‘yo’, las metas de hombres y mujeres son las mismas, pero los procesos son distintos, por la incapacidad del hombre para reconocer su lado machista, que le impide expresar sus emociones y lo obliga a hacer la guerra, en vez de procurar la paz, debido a ese carácter guerrero mal concebido”.

Uno de los primeros pasos para lograr un cambio en nuestras vidas es recuperar el ‘yo’. Pexels

En tanto, para las mujeres “la recuperación del ‘yo’implica independizarse de toda la estructura patriarcal en la que han estado inmersas y ser autónomas emocionalmente. Y cuando hablamos de recuperar el ‘yo’, nos referimos al autogobierno, la autonomía y la autodeterminación; el ser el último juez de nuestra propia conducta y romper radicalmente con todos esos patrones que nos inhiben y nos impiden recuperar el ‘yo’. En ese camino, las mujeres están más adelantadas que nosotros los hombres, pues ellas ya deconstruyeron su feminidad y nosotros necesitamos desaprender más que ellas, deconstruyendo nuestra masculinidad, es decir, deshaciéndola para construir una nueva masculinidad”, considera el autor de Atrévete a ser quien eres (Planeta, México, 2022).

¿Qué significa recuperar el ‘yo’ y cómo lograrlo?

“Cuando se habla de la recuperación del ‘yo’, se trata de equilibrar el ‘yo’ real y el ‘yo’ ideal, de trabajar en la autorrealización y en la autobiografía, de pensar en uno mismo dentro del contexto histórico y rescatar los valores y principios propios, reconociéndose como una persona digna”. En otras palabras, estamos viviendo una época en la cual estamos viendo un giro copernicano, es decir, un cambio radical y total de la mujer. Pero, también los hombres deben darlo, obviamente, reconociendo sus propias debilidades, como el inicio del crecimiento y desarrollo de la libre personalidad, tal como lo plantea Walter Riso.

¿Cambiar puede hacerme diferente y cómo lograrlo?

Otro de los planteamientos del doctor Walter Riso para nuestra transformación es que no debemos ser como la mayoría, sino defender y reafirmar nuestra singularidad. Para ello, el autor de Enamórate de ti propone a la mujer “desprenderse de la multitud, de la tribu, de la colmena que pretende uniformarla. Ella debe inventar su propia belleza y moda. ¿Quién le dio autoridad a alguien para decir que algo es bello o no es bello? Es absurdo. La belleza es una actitud. Si tú te sientes bella, lo eres. Si tú te sientes fea, vas a hablar como fea, caminar como fea. De hecho, hay personas muy lindas… hasta que hablan. Por eso, la mujer debe desprenderse de esa dependencia emocional, sobre todo, de esos apegos que la cultura le marca, como el consumismo, que apunta mucho hacia ella”.

Según el especialista en psicología cognitiva, por donde miremos, la singularidad de la mujer debe consistir en participar en todos los eventos sociales, pero no pertenecer a todos ellos, es decir, no compartir obligatoriamente todos los valores de una cultura que es cuestionable. Además, la mujer debe desarrollar un pensamiento crítico, porque las fake news no están sólo en la política, sino también en muchas otras cosas. Sin embargo, mirando en perspectiva “como psicólogo clínico y filósofo, veo que la mujer defiende más, o al menos, se preocupa más por su singularidad y, en general, tiene una mayor actitud de humildad y sabiduría que el hombre, al no pretender ni interesarle ganar una guerra o las batallas de cualquier tipo sólo por ganarlas. En tal sentido, la singularidad es entender que se tienen principios que no pueden negociarse ni por amor”, explica Walter Riso.

La mujer debe desarrollar un pensamiento crítico, porque las fake news no están sólo en la política, también en lo que se considera bello o de moda. Pexels

Walter Riso vs. mentes rígidas

En cuanto a su planteamiento de no permitir que te aplasten las mentes rígidas y conformistas, abriéndote a lo nuevo y reinventándote como mejor te parezca, el entrevistado propone ser inconformista, pero no por decir no a todo o resistirse al cambio, sino al asumir que hay determinadas normas, tradiciones y costumbres que no nos van. “¿Y qué es lo más opuesto a la resistencia al cambio? La valentía. ¿Y quiénes son más valientes? Las mujeres, que saltan más que los hombres, para defender a sus hijos, cuando los atacan. Por ejemplo, en la fuerte crisis económica previa a la actual pandemia, dos tipos de personas sostenían a las familias: los abuelos, con sus pensiones, y las mujeres, que salían a trabajar, consiguiendo empleos, incluso, muy malos, mientras muchos hombres eran incapaces y les daba rabia quedarse como amos de casa a cuidar a los hijos y limpiar”.

Acerca de esta situación, el doctor Riso advierte que “la mujer ya se harta cada vez más y, cuando lo hace, se libera más fácilmente. Por ejemplo, una mujer que ha estado aguantando seis años a un marido que no la deja salir, es tacaño, la vigila y es obsesivo, lo aguanta porque lo ama y espera que cambie, pero ese tipo de hombres tienen rasgos psicopáticos y no van a cambiar. Yo se los digo, pero les entra por un oído y les sale por otro, hasta que se hartan”.

Nos resistimos al cambio, porque nuestra mente es testaruda y perezosa, por nuestros miedos personales y por comodidad, pues es más fácil permanecer en nuestra zona de confort. Si bien, lograrlo puede ser doloroso, hay muchos beneficios, así que valora tu esfuerzo, asume riesgos de manera responsable, y explora, descubre, asómbrate de los resultados.