Suscríbete
Salud y bienestar

Regálale a tu cuerpo un reset consciente para empezar el año con energía y calma

Vanessa Álvarez Pelayo nos comparte cómo regalarle a tu cuerpo un reset consciente para iniciar el año con energía, calma y bienestar real.

Enero 15, 2026 • 
Alexis Mustri, Karen Luna
Mujer haciendo yoga en casa

Regálale a tu cuerpo un reset consciente para empezar el año con energía y calma

Freepik

Apasionada del bienestar, emprendedora y creadora de Love Yourself, Vanessa Álvarez Pelayo tiene claro que comenzar un nuevo año no siempre requiere cambios drásticos. A veces, lo que el cuerpo pide es algo mucho más sutil: pausa, escucha y ligereza. Para ella, un cuerpo ligero no es el que pesa menos, sino el que se siente menos cargado, menos inflamado, más en calma.

Desde su experiencia personal y profesional, Vanessa propone un enfoque de bienestar integral donde el autocuidado no nace de la exigencia, sino del respeto profundo por el cuerpo. Un reset consciente que invita a reconectar con una misma, sin castigos ni metas irreales.

Sigue leyendo
exploraremos 5 hábitos de bienestar nórdico que puedes adoptar para atraer más felicidad a tu propia vida.
Salud y bienestar
¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Descúbrelo y vive más feliz
Octubre 28, 2024
 · 
Vanidades Redacción
street style Nina Sandbech luce unas gafas sol montura detalles dorados lentes Saint Laurent, aros dorados, un blazer negro hombreras, cinturones cuero negro hebilla dorada.jpg
Salud y bienestar
Atajos hacia la felicidad: Descubre cómo ser más feliz y alcanzar el bienestar
Diciembre 10, 2024
 · 
Vanidades Redacción

La ligereza como sensación, no como objetivo

Para Vanessa, la ligereza no se mide, se siente. Se manifiesta cuando el cuerpo deja de retener, cuando la respiración fluye mejor y cuando la mente encuentra espacios de silencio.

“Tras experiencias personales que me llevaron a replantearme la forma en la que me relacionaba con mi cuerpo, descubrí en el drenaje linfático una práctica esencial para acompañar procesos de desinflamación, descanso y reconexión corporal”, comparte.

Más allá de su efecto físico, el drenaje linfático invita a soltar: líquidos acumulados, tensión muscular y también cargas emocionales. Al estimular suavemente el sistema linfático, el cuerpo entra en un estado de relajación profunda, favoreciendo una sensación de calma que se extiende al sistema nervioso.

¿Por qué incorporar el masaje linfático a tu rutina?

Desintoxica naturalmente: al activar el sistema linfático, se drenan líquidos y toxinas acumuladas.
Mejora la digestión y circulación: ideal para quienes sienten hinchazón abdominal o piernas cansadas.
Fortalece el sistema inmune: al estimular los ganglios, mejora la respuesta del cuerpo ante infecciones.
Regula el estrés y libera tensión emocional: su ritmo suave y constante calma el sistema nervioso.
Reconecta con tu cuerpo: al realizarlo con intención, ayuda a aceptar cambios físicos y recuperar la autoestima.

Un ritual de bienestar que empieza desde adentro

Iniciar el año con un reset consciente no implica hacerlo todo perfecto, sino volver a habitar el cuerpo con presencia. Vanessa lo resume como un ritual cotidiano que se construye a partir de pequeños gestos:

Escuchar el ritmo interno.
Respetar cuándo el cuerpo necesita moverse y cuándo necesita descanso.
Activar la circulación con suavidad.
Prácticas como el drenaje linfático ayudan a desinflamar, mejorar la oxigenación de los tejidos y recuperar la sensación de ligereza corporal.
Crear espacios de pausa.
Momentos de respiración consciente, silencio o contacto con el cuerpo que permitan bajar el ritmo y soltar la sobreestimulación diaria.
Elegir el autocuidado desde el amor.
Aceites, masajes y rituales sensoriales que convierten el cuidado corporal en una experiencia íntima y reconfortante.

Menos presión, más bienestar real

En un mundo que impulsa cambios rápidos y resultados inmediatos, el wellness verdadero propone lo contrario: ir más lento, pero más profundo. Vanessa invita a dejar atrás la narrativa del castigo corporal y a adoptar prácticas que acompañen al cuerpo de manera constante y amorosa.

Movimiento suave, drenaje linfático, hidratación consciente y descanso se convierten en aliados para reducir la inflamación, mejorar la energía diaria y recuperar una relación más amable con el cuerpo.

Inhala, exhala y sigue leyendo...
Mujer adulta meditando.jpeg
Salud y bienestar
Guía básica para meditar, respirar paz y encontrar bienestar
Octubre 20, 2023
 · 
Beatriz Velasco
mujer latina sonriente morena pelo largo naturaleza ropa casual.jpeg
Estilo de vida
¿Te has olvidado de ti misma? Vuelve a conectar contigo a través de la meditación
Mayo 08, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El verdadero reset del año

El año no empieza en el calendario, empieza en el cuerpo y muchas veces, lo único que este necesita es permiso para soltar, drenar y relajarse.

Este 2026, el bienestar no está en hacer más, sino en sentirte más ligera por dentro. Porque cuando el cuerpo se siente en calma, la mente se aquieta y la energía vuelve a fluir. Ese es el verdadero reset: uno que se siente, no que se impone.

Alexis Mustri
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¿Cómo son las apple cider nails que viralizó Selena Gomez?
Belleza
Selena Gomez apuesta por el ‘wet look’ que todas queremos lucir en San Valentín
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Demi Moore.png
Belleza
Demi Moore lleva el peinado efecto lifting en la mirada, que es ideal para mujeres de 50 o más
Enero 15, 2026
 · 
Karen Luna
La falda midi con la que Máxima de Holanda conquistó Surinam
Realeza
Máxima de Holanda deslumbra con el look formal que querrás copiarle en la Fundación Jarige Job
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas.png
Entretenimiento
De empresaria a ¿actriz? Kylie Jenner muestra un adelanto de su nuevo proyecto cinematográfico
Enero 15, 2026
 · 
Lily Carmona