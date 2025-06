¿Tomas café por la mañana? Estos son los beneficios que puede tener esta bebida para tu salud, según un experto

Tomar café todos los días por la mañana podría tener sus grandes beneficios. Caso contrario, si se consume durante todo el día.

El cardiólogo y divulgador Aurelio Rojas compartió en su cuenta de Instagram que consumir café debe tener un horario. El experto hizo referencia a un estudio del European Heart Journal, donde se revela que tomar café solo por la mañana reduce el riesgo de muerte por problemas cardíacos hasta un 31% y en un 17% el riesgo de muerte prematura.

“En el estudio se comparan más de 40 mil personas a lo largo de veinte años tomando café”, indica el médico.

¿Cuáles son los beneficios del café?

“Parece que las personas que toman café únicamente por la mañana tienen mayor esperanza de vida y menor probabilidad de sufrir un infarto en el corazón”, señala en su posteo el especialista.

“Recordemos que el café ha demostrado efectos beneficiosos para el corazón, como reducir el riesgo de diabetes, mejorar la pérdida de peso y la salud cardiovascular gracias a su potente efecto antioxidante”, menciona el cardiólogo en su post.

Cómo tomar café saludable, según el Dr. Aurelio Rojas

En otro de sus posteos de Instagram, el experto dio las siguientes sugerencias:

- Siempre tueste natural (nunca torrefacto o mezcla): contiene azúcares carbonizados ricos en acrilamidas que pueden aumentar el riesgo de cáncer.

- No más de cinco tazas al día, el beneficio máximo para nuestra salud se obtiene a partir de 3 tazas, pero más de cinco te puede generar efectos adversos de la cafeína.

- Si eres muy sensible a la cafeína, el descafeinado tiene las mismas propiedades.

Y, por supuesto, no más tarde de las 15 hrs, ya que la cafeína puede afectar el ritmo circadiano.

Por último, el Dr. Rojas remarca en sus redes que la mejor manera de aumentar la longevidad es “elegir un alimento nutritivo, dedicar unos minutos a ejercitar el cuerpo y descansar lo suficiente”.