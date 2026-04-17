8 destinos en México para celebrar el Día de las Madres 2026: lujo, calma y experiencias inolvidables

Hay regalos que se olvidan rápido… y otros que se quedan para siempre. El Día de las Madres, aunque suene a cliché, es una buena excusa para apostar por lo segundo: tiempo de calidad.

Viajar juntas (o en familia) cambia por completo la forma de celebrar. No se trata solo del destino, sino de lo que pasa ahí: las conversaciones largas, las risas sin prisa, los silencios cómodos. Y en México, sobran lugares donde eso fluye sin esfuerzo.

Aquí van ocho opciones que sí valen la pena este 2026.

Riviera Maya: hospitalidad inmersiva entre selva y mar

En la Riviera Maya, la naturaleza, el lujo y la exclusividad envuelven cada experiencia. En Viceroy Riviera Maya, el concepto de hospitalidad de lujo se traduce en privacidad, servicio personalizado y una profunda conexión con el entorno. Sus villas, ocultas entre la vegetación, invitan al descanso absoluto, mientras su propuesta gastronómica —refinada y cuidadosamente curada— celebra la gastronomía local con un enfoque contemporáneo. Un destino diseñado para consentir sin prisa.

Troncones: el lujo de sentirse en casa frente al Pacífico

En Troncones, el tiempo adquiere otra dimensión. Frente al mar, Lo Sereno Casa de Playa propone una escapada romántica y una estancia íntima que evoca la sensación de hogar. Su arquitectura abierta y su atmósfera relajada permiten que el paisaje sea protagonista: días que fluyen entre playa, caminatas al atardecer y largas sobremesas. Aquí, la desconexión sucede de manera natural, dando paso a una reconexión con lo esencial.

Oaxaca: el balance de la contemplación y la vida urbana

En la ciudad de Oaxaca, el viaje se construye en capas. A las faldas del Cerro de San Felipe, Casa Santo Origen ofrece un hotel boutique sereno, distinguido con una Llave Michelin, donde la arquitectura y el paisaje dialogan en equilibrio. Desde ahí, el pulso de la ciudad invita a explorar su cultura, su historia y su reconocida gastronomía. Lugares como Cantinita en Hotel Sin Nombre se convierten en el cierre perfecto para el día.

Puerto Escondido: diseño, gastronomía y bienestar frente al mar

En la costa de Puerto Escondido, la experiencia toma forma en Casona Sforza, un espacio donde la arquitectura de diseño se fusiona con la naturaleza. Sus techos abovedados crean una atmósfera única que invita al descanso. Aquí, cada detalle —desde la gastronomía de autor hasta las experiencias de bienestar— está pensado para reconectar con los sentidos. Celebrar a mamá se transforma en un ritual de pausa, placer y equilibrio.

Holbox: días lentos y pies descalzos

En Isla Holbox, el ritmo cambia por completo. Este paraíso caribeño es ideal para quienes buscan desconectar del estrés. Sin coches y con calles de arena, el plan gira en torno a disfrutar: paseos en bici, hamacas frente al mar y atardeceres inolvidables. Un destino perfecto para una escapada relajante.

Valle de Bravo: naturaleza y escapada cerca de la ciudad

A pocas horas de la Ciudad de México, Valle de Bravo se mantiene como uno de los favoritos para una escapada de fin de semana. Rodeado de bosque y con vista al lago, combina naturaleza, descanso y buena gastronomía. Ideal para mamás que buscan relajarse sin viajar demasiado lejos.

Todos Santos: entre desierto, mar y arte

En Todos Santos, el encanto está en su equilibrio. Este Pueblo Mágico combina arte, diseño y una escena gastronómica en crecimiento. Entre galerías, hoteles boutique y playas poco concurridas, es perfecto para una experiencia distinta, lejos de lo tradicional.

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Pátzcuaro: tradición, calma y momentos que se sienten

En Pátzcuaro, todo gira en torno a la tradición mexicana. Sus calles, plazas y mercados crean el escenario ideal para una escapada cultural. Es un destino que conecta desde lo simple: la comida típica, la calidez de su gente y el ritmo pausado que invita a disfrutar sin prisa.