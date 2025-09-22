Conoce Roma con el estilo de una celebridad

En Vanidades siempre buscamos destinos que inspiran, y en esta ocasión, nos dejamos seducir por la magia de Roma. La Ciudad Eterna guarda tesoros únicos, pero pocos lugares logran combinar historia, estilo y hospitalidad como los hoteles del Grupo Rocco Forte.

Fundado en 1996 por Sir Rocco Forte y su hermana Olga Polizzi, este grupo familiar se mantiene a la vanguardia del lujo. Con una tradición hotelera de cuatro generaciones, la familia Forte ha creado un enfoque único de lujo discreto, atención al detalle y espacios que combinan historia, arte y confort moderno.

Y en Roma, sus dos hoteles insignia —el Hotel de Russie y el Hotel de la Ville— ofrecen mucho más que lujo, ya que son escenarios donde se viven experiencias memorables. No sorprende que celebridades como Rihanna, Justin Bieber, Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer los elijan en cada visita, pues la privacidad, el servicio impecable y el diseño que equilibra tradición y modernidad los convierten en verdaderos refugios de glamour en la ciudad.

Hotel de Russie: la nueva Dolce Vita

Situado entre la Piazza del Popolo y la escalinata de la Plaza de España, el Hotel de Russie es un palacio histórico remodelado por Olga, quien supo combinar el clasicismo con toques contemporáneos y logró que cada rincón respire elegancia, desde los suelos de mármol hasta los detalles en dorado de los pasillos.

Al entrar, se abre ante ti su jardín secreto, un verdadero oasis urbano donde cobra vida el Aquazzura Bar, colaboración entre Edgardo Osorio, fundador y director creativo de Aquazzura, y el Grupo Rocco Forte. Inspirado en la colección Secret Garden de Aquazzura Casa, el bar recrea ilustraciones botánicas del siglo XVIII con mariposas, aves y vegetación exuberante. Además, la decoración mezcla toldos blancos y negros, azulejos pintados a mano con motivos de limón, mobiliario de hierro y trellis con limoneros, evocando un jardín encantado.

La experiencia continúa en su carta de cócteles de autor, en la que el tequila cobra protagonismo, acompañada de tapas mediterráneas con un giro latinoamericano, creadas por el chef Fulvio Pierangelini, quien es considerado uno de los grandes de la gastronomía italiana.

Otro imperdible es el De Russie Spa, un santuario de serenidad con alberca de mosaicos, sauna finlandesa, baño turco y salas de relajación. Irene Forte, directora de bienestar de la cadena, ha desarrollado tratamientos inspirados en su herencia siciliana y diseñados para nutrir tanto la piel como el espíritu.

Entre sus cuartos, destaca la Nijinsky Suite, de 172 m², con una terraza de 239 m² desde la que se dominan el jardín secreto y los tejados romanos. También conserva la célebre Suite Picasso, donde el pintor se alojó en 1917, que se distingue por ser un guiño al glamour y la historia artística de la ciudad.

Hotel de la Ville: el primo joven y desenfadado

A pocos pasos, en lo alto de la escalinata de la Plaza de España, se alza el Hotel de la Ville, el primo más moderno del Russie. Ideal para viajeros que buscan lujo con frescura, combina herencia histórica con un aire contemporáneo y una energía vibrante.

Además, está el restaurante Mosaico, bajo la dirección del chef Pierangelini, que celebra la tradición italiana con creatividad y ofrece pescados mediterráneos, ingredientes locales, pastas artesanales y reinterpretaciones de clásicos romanos servidos en un entorno elegante.

No podemos dejar de lado al Irene Forte Spa, un refugio íntimo donde la naturaleza mediterránea inspira cada tratamiento, y como broche de oro, el rooftop Cielo Bar, con vistas panorámicas que convierten los atardeceres romanos en experiencias mágicas.

Roma a tu ritmo

Hospedarse en un Rocco Forte en Roma es disfrutar de días de ensueño, caminar entre terrazas infinitas y sentir la hospitalidad italiana a cada momento. Son lugares que invitan a vivir la Ciudad Eterna con glamour, pero también con autenticidad, para lograr recuerdos que se quedarán contigo mucho después del check-out.

Si planeas tu próxima escapada, regálate una experiencia en la que el lujo, el arte y la historia se encuentran, para que vivas Roma como una verdadera celebridad.

