5 cambios fáciles en tu rutina de skincare para una piel radiante en otoño

La llegada del otoño implica varios cambios, desde bajas temperaturas, clima seco, exposición al viento… lo que puede llegar a afectar las primeras capas de la piel y provocar sequedad, sensibilidad y hasta descamación.

1. Cambia tu jabón líquido del rostro por uno más suave

Si eres de las mujeres que durante el verano utiliza jabones frescos o en gel para eliminar el exceso de grasa, durante la temporada otoñal ¡evítalos! Durante este clima la piel necesita más hidratación, te recomendamos optar por fórmulas cremosas, sin sulfatos y con ingredientes calmantes como avena, aloe vera o glicerina. Así tu piel seguirá limpia sin necesidad de alterar su barrera natural.

2. Apuesta por cremas hidratantes menos ligeras

Uno de los pasos más importantes para reforzar tu nuevo skincare otoñal es siempre hidratar tu piel. Si usabas una crema muy ligera, ahora es momento de sustituirla por una más nutritiva. Te recomendamos que sea rica en vitamina e, contenga ceramidas, ácido hialurónico, entre otros. Estas fórmulas ayudan a mantener la humedad dentro de la piel y a crear una barrera protectora contra el frío. Si, por el contrario, tu piel tiene tendencia acneica, entonces te recomendamos visitar un dermatólogo para usar cremas hidratantes, pero que no tapen los poros. Incorpora sérums antioxidantes

3. ¡Sí al bloqueador solar!

A pesar de que los días sean más nublados en esta temporada, los rayos UV siguen pasando a través de las nubes y tienen un impacto en la salud de tu piel. Es muy importante que sigas aplicando protector solar todos los días, aun en otoño, para evitar arrugas, manchas y pérdida de elasticidad. Si no eres fan de la textura de los bloqueadores y los sientas pesados, elige uno con textura liviana y acabado natural.

4. Incorpora sérums

Los cambios de temperatura o estación también influyen en el estrés oxidativo de la piel, para que evites esto y le des un glow up a tu piel es que incluyas sérums en tu rutina de skincare. Te recomendamos optar por sérums ricos en antioxidantes como vitamina C, resveratrol o niacinamida. Estos activos ayudarán a unificar el tono de la piel (si tienes manchas) y te aportarán ese toque jugosito que a todas nos encanta. También te ayudarán a prevenir manchas e irritación (el primer paso para desarrollar signos de envejecimiento)

5. Evita exfoliar

Durante el año tu piel tiende a acumular células muertas que pueden darle ese aspecto apagado, una exfoliación suave una vez por semana, ayudará a mantener tu rostro fresco y receptivo a los tratamientos hidratantes que ya te hemos mencionado. Eso sí, evita exfoliar en exceso para no sensibilizar la piel en temporada de frío.

Mejora tu rutina facial con productos de skincare ideales para mantener tu piel sana, fresca y luminosa todo el año.

Cleanance Gel Intense: Si buscas un limpiador facial que te quite los brotes del acné, entonces esta es tu mejor opción. Su fórmula logra una limpieza profunda eliminando impurezas y exceso de grasa, y reduce hasta en un 86% los brotes.

Sulfur 10% Powder-to-Cream Concentrate: ¿Sufres de acné?, entonces tienes que probar el nuevo tratamiento puntual para brotes de acné de The Ordinary. Reduce rojez e inflamación en tan solo 60 minutos, puedes usarla hasta tres veces al día, incluso bajo el maquillaje.

UV Filters SPF 45 Serum: ¿Buscas un protector solar ligero?, entonces te recomendamos este nuevo lanzamiento de The Ordinary, su fórmula ligera ayudará a que tu piel se vea sin residuos blancos por lo que no arruinará tu maquillaje.

Derma de Farmacias del Ahorro tiene nuevos lanzamientos ideales para todo tipo de piel y que puedes incluir en tu rutina diaria de skincare. Con tecnología avanzada, fórmulas inteligentes y alta seguridad dermatológica, Derma, especialistas en tu piel, es ahora una línea de productos exclusiva de Farmacias del Ahorro que une ciencia e innovación para ofrecer soluciones visibles y efectivas ante los retos diarios: estrés, radiación solar, luz artificial y toxinas ambientales. La línea cuenta con:

Cremas de noche y de día despigmentantes: eliminan manchas y mejoran la elasticidad.

Gel limpiador: 3 en 1, limpia, desmaquilla e hidrata, con aloe vera y ácido hialurónico.

Gel matificante: minimiza poros, controla la producción de grasa, alisa y suavizan la piel, acompáñalo con su agua micelar enriquecida con ácido hialurónico.

Protectores solares: Con y sin color, resistentes al agua, acabado mate y anti edad, también cuentan con un gel hidratante con protector solar, resistente al sudor, enriquecido con vitamina C y E.

Contorno de ojos: La línea cuenta con dos, anti-arrugas y anti-ojeras, ambas combaten las bolsas y ojeras.

Serums: Desde boosters reparadores que hidratan y regeneran la piel, hasta serums de vitamina c, ácido hialurónico, y sérum anti-imperfecciones.

Tener una piel sana, protegida e hidratada no requiere rutinas complicadas; basta con escoger los productos adecuados para tu tipo de piel y aplicarlos de manera constante siguiendo el orden correcto.