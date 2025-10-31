5 colores de uñas que debes usar este otoño e invierno para verte elegante y lujosa

El otoño y el invierno traen esa vibra elegante que nos invita a bajar el ritmo, sacar los abrigos más lindos y, claro, darle un toque sofisticado a nuestras uñas. Los tonos vibrantes del verano se despiden para darle paso a una paleta más profunda, lujosa y femenina. Este año, la tendencia apunta hacia los colores que transmiten poder, calma y mucha clase, sin dejar de lado un toque moderno.

Si estás pensando en renovar tu manicure, aquí te comparto cinco colores que dominarán la temporada y que son perfectos para lucir unas manos impecables, elegantes y con ese aire de lujo discreto que nunca pasa de moda.

1. Rojo vino: el clásico eterno

El rojo nunca falla, pero en otoño e invierno se transforma en su versión más intensa y sensual. El tono vino o borgoña es el favorito de las mujeres que aman lo clásico, pero con un toque de misterio.

Va perfecto con looks en tonos neutros, abrigos de lana o accesorios dorados. Además, combina con cualquier largo de uña, desde las más cortas hasta las de forma almendrada.

Este color grita elegancia sin esfuerzo, y tiene esa cualidad de hacer que tus manos se vean más finas y cuidadas al instante.

2. Marrón chocolate: cálido y sofisticado

El marrón es uno de los colores estrella del otoño, y este año el tono chocolate profundo será el protagonista. Evoca calma, elegancia y calidez. Es ideal si prefieres tonos neutros pero quieres algo distinto al nude tradicional.

Este color se ve espectacular con uñas cuadradas o redondeadas, y se lleva increíble con prendas beige, camel o tonos tierra. Es un tono discreto pero con mucha presencia, justo lo que necesitas para elevar cualquier look diario.

3. Nude con acabado brillante: lujo minimalista

El nude siempre está de moda, pero esta temporada regresa con un acabado brillante y ligeramente rosado, como si tus uñas fueran de porcelana. Es la elección perfecta para quienes aman lo simple y limpio, pero no quieren renunciar al estilo.

Un buen nude luminoso te da ese efecto de “uñas de rica”, sutil pero impecable, que combina tanto con un outfit casual como con un vestido elegante. Si quieres un toque más sofisticado, puedes pedir a tu manicurista un ligero efecto espejo o perla.

4. Verde oliva: elegante y diferente

Es uno de esos tonos que se ven modernos, elegantes y con personalidad porque combina lo natural con lo urbano, y tiene ese aire chic que lo hace diferente sin ser extravagante. Además, se lleva bien con todos los tonos de piel y luce increíble con joyería dorada. Si quieres algo que se note pero mantenga la clase, este tono es tu mejor apuesta.

5. Negro brillante: el nuevo símbolo de lujo

El negro ha pasado de ser un color rebelde a convertirse en un sinónimo de elegancia absoluta. Este otoño e invierno, las uñas negras con acabado brillante serán una de las tendencias más fuertes.

El secreto está en mantenerlas bien pulidas, con forma almendrada o cuadrada corta, y combinarlas con un outfit monocromático o con piezas de cuero. Es un tono audaz, poderoso y totalmente sofisticado.

El otoño y el invierno son perfectos para jugar con los tonos más profundos y lujosos. No importa si prefieres un estilo clásico o moderno, con estas cinco opciones te harán ver elegante, actual y segura de ti misma.

