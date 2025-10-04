5 cortes bob retro que afinan el rostro redondo y restan años al instante

El corte bob se ha consolidado como una opción ideal para transformar tu estilo y lograr una apariencia fresca y rejuvenecida, gracias a su versatilidad que se adapta a cada tipo de rostro, realza las facciones y resta años al instante.

Durante el otoño, los cortes bob retro tomarán protagonismo para crear los looks más modernos y elegantes de la temporada.

Cortes bob retro que afinan el rostro y crean un efecto antiedad tipo lifting

Los cortes bob retro son versiones más elegantes y modernas del corte bob clásico inspirado en décadas pasadas para darte un aire sofisticado, solo tienes que elegir el que más se adapta a tu tipo de rostro para conseguir un look más favorecedor.

Dolce Vita Bob

Se trata de una de las versiones más glamurosas y sofisticadas del corte bob, inspirado en la estética italiana de los años 60, aporta un aire sensual y femenino muy al estilo de las divas del cine de aquella época.

Se caracteriza por ir a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo que enmarca al rostro gracias a sus capas sutiles que dan movimiento y volumen de forma natural

Bob Vintage

Inspirado en la década de los 70, este corte bob es perfecto si estás en busca de un look nostálgico y elegante. Se caracteriza por ir debajo de la clavícula, con capas suaves que dan volumen y las puntas peinadas hacia afuera para una imagen más sofisticada.

Bubble bob

Es una de las versiones más modernas y llamativas de los bob retro, se caracteriza por su volumen redondeado y acabado ligeramente esponjoso que recuerda a la belleza de una burbuja.

Suele ir por debajo del mentón y casi siempre se peina con un acabado pulido para conseguir un look más elegante.

Old Hollywood bob

Es un corte inspirado en la época dorada del cine de los años 30 y 40, cuando las estrellas de Hollywood marcaban tendencia con peinados glamorosos, pulidos y llenos de elegancia.

Se caracteriza por combinar sofisticación clásica con un aire atemporal que nunca pasa de moda, suele ir a la altura de la clavícula con suaves ondas pulidas que dan un acabado glamuroso.

Bouncy bob

Se caracteriza por su volumen ligero, movimiento natural y acabado flexible, lo que le da ese efecto “rebotante” (de ahí su nombre en inglés bouncy). Es un estilo que transmite frescura, juventud y mucha energía.

Su versatilidad permite llevarlo de diferentes maneras, desde un liso muy pulido, a ondas suaves que le dan movimiento natural.

El corte bob siempre será un clásico atemporal ideal para rejuvenecer y dar frescura a tu imagen; sin embargo, es importante que platiques con tu estilista para determinar cuál es el que más te favorece.

