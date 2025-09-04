5 cortes de pelo corto antiedad que rejuvenecen a los 50 y no son el típico pixie

Si algo he aprendido de la moda y la belleza es que nunca es tarde para un cambio de look. Cumplir 50 años (o más) no significa quedarte con el mismo corte de siempre, al contrario, es el momento ideal para jugar, atreverte y descubrir qué estilo saca lo mejor de ti. Aunque el pixie suele ser el recomendado de cajón, seamos sinceras… no a todas nos gusta vernos con un corte tan corto. Por suerte, existen opciones igual de frescas y favorecedoras que rejuvenecen sin esfuerzo.

Aquí te comparto 5 cortes de pelo corto antiedad que te harán ver moderna, elegante y con ese brillo juvenil que todas queremos mantener.

1. Bob desfilado con capas ligeras

El clásico bob, pero en versión más desenfadada. Al agregar capas suaves, el pelo se mueve más, se ve con volumen y automáticamente ilumina el rostro. Es de esos cortes que puedes peinar en minutos y siempre se ven bien, ya sea liso o con ondas.

Checa las tendencias en cortes bob para este otoño y encuentra el estilo perfecto para ti. GETTY IMAGES

2. French bob con flequillo

Llega justo a la mandíbula y cuando le sumas un flequillo ligero, consigue un efecto chic sin esfuerzo. Lo bonito de este estilo es que enmarca el rostro y suaviza las facciones, perfecto para restar años de manera natural.

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico. GETTY IMAGES

3. Lob texturizado

Si no te convence llevar el cabello tan corto, el lob (long bob) es tu punto medio ideal. Llega a la altura de los hombros, cuando se lleva con textura ligera, da movimiento y evita que el pelo se vea plano. Es elegante, fácil de peinar y queda increíble tanto con raya al medio como de lado.

El box bob promete hacerte lucir más joven Getty Images

4. Shaggy corto

El corte shaggy es esa mezcla entre rockero y juvenil que nunca falla. Sus capas marcadas y ese acabado “despeinado bonito” hacen que el rostro se vea más fresco. Si tienes ondas naturales, este estilo es para ti porque resalta la textura sin que tengas que hacer gran cosa.

Descubre si este estilo de fleco que está en tendencia es favorecedor para ti Getty

5. Bob asimétrico

Se lleva más corto de un lado que del otro, creando un efecto moderno que estiliza el cuello y marca la mandíbula. Es un corte que transmite seguridad y sofisticación, pero con un toque divertido que rejuvenece de inmediato.

El nuevo corte de pelo de Olivia Palermo es el que estará en tendencia esta primavera. Getty Images

No se trata de esconder tu edad, sino de elegir un corte que te haga sentir cómoda, fresca y segura. Estos estilos aportan movimiento, suavizan las facciones y hacen que tu rostro se vea más luminoso.

Así que si estabas pensando en un cambio, ya tienes cinco ideas para llevar al salón y decirle adiós a la rutina capilar. Créeme, a veces basta con unas tijeras para sentirte como nueva.

