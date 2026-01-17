Suscríbete
Belleza

5 cortes de pelo que transforman tu rostro: afinan, realzan y rejuvenecen con un estilo natural

Un buen corte de pelo puede transformar la expresión del rostro y aportar una imagen más armónica, fresca y rejuvenecida.

Enero 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los cortes de pelo que realzan la belleza de tus rasgos faciales para una imagen moderna y juvenil

Los cortes de pelo que realzan la belleza de tus rasgos faciales para una imagen moderna y juvenil

Getty Images

Más allá de buscar las tendencias para cambiar de look, siempre es mejor apostar por los cortes de pelo que más te favorezcan, las capas y puntas desfiladas, se adaptan al rostro para darle mayor armonía, potenciando de manera natural los rasgos faciales y proyectar una imagen mucho más armónica y juvenil.

Las tendencias para este 2026, apuestan por cortes de pelo que aporten una imagen más natural y desenfadada, pero con un acabado contemporáneo y moderno que resalte la belleza del rostro mientras rejuvenecen.

Te podría interesar: Los 6 cortes de pelo que potencian tus labios y afinan la expresión del rostro

También puedes leer:
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
Julio 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Celebrity Sightings In Paris - February 28, 2023
Belleza
Adiós al pelo recto: conoce el box bob, el corte más pedido por las celebridades porque ilumina el rostro
Julio 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Los cortes de pelo que realzan la belleza de tus rasgos faciales para una imagen moderna y juvenil

Estos cortes de pelo se han convertido en los favoritos de estilistas y expertos porque afinan el rostro, realzan los puntos fuertes y rejuvenecen de manera natural las facciones del rostro.

Long bob desfilado

Este corte que se lleva a la altura de la clavícula, es ideal para estilizar el cuello y afinar el óvalo facial, sus capas suaves y puntas desfiladas, aportan movimiento y ligereza, evitando líneas rígidas que endurecen las facciones.

Capas largas con efecto natural

Las capas en melenas medias o largas aportan volumen en los puntos justos y suavizan los contornos del rostro, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un cambio sutil, favorecedor y fácil de mantener.

Pixie largo y texturizado

Este corte que se lleva con flequillo y capas suaves en la parte superior, ayudan a enmarcar el rostro, destacando los pómulos para proyectar una imagen mucho más fresca y moderna, logrando un efecto rejuvenecedor inmediato y muy favorecedor.

Corte shag moderno

Este icónico corte de los años 70 rompe la simetría y suaviza los rasgos, logrando un look juvenil y natural, ya que sus capas irregulares aportan volumen y movimiento, creando un estilo desenfadado y lleno de dinamismo.

Media melena con flequillo cortina

El flequillo abierto es uno de los grandes aliados para rejuvenecer el rostro, y acompañado de una media melena, equilibra las facciones, disimula líneas de expresión y aporta un toque sofisticado sin esfuerzo.

La clave más importante para elegir el corte adecuado, está en adaptar cada estilo a la forma del rostro y al tipo de pelo, apostando siempre por un acabado fresco y auténtico.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
¿En qué se parecen la princesa Diana y Ana Bolena?
Realeza
El misterioso vínculo entre la princesa Diana y Ana Bolena, la reina decapitada
Enero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La familia de Gisele Bündchen está preocupada por su patrimonio tras la boda con Joaquim Valente
Entretenimiento
¿Peligra la fortuna de Gisele Bündchen? Su familia teme pérdidas tras su boda con Joaquim Valente
Enero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La cena del Día de Acción de Gracias de Meghan Markle y el príncipe Harry
Realeza
Meghan Markle y el príncipe Harry reflexionan sobre el uso de la tecnología en la educación de Archie y Lilibet
Enero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
uñas ombré aperol
Uñas 2026 elegantes: 5 diseños de manicure originales que favorecen durante todo el año
Enero 17, 2026
 · 
Karen Luna