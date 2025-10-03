5 ideas de uñas para Halloween que estarán de moda este 2025

Halloween siempre es el pretexto perfecto para jugar con nuestro estilo, y este año la moda también llega a las manos. Olvídate de que las uñas solo son un detalle: en 2025 se convierten en el accesorio más divertido y fashionista de la temporada.

Como buena obsesionada de la moda (y de la estética spooky, lo confieso), te comparto 5 ideas de uñas que estarán en tendencia este Halloween 2025 y que harán que tus manos sean parte del show.

1. Rojo vampiro brillante

El rojo oscuro vuelve con fuerza, pero no cualquier rojo: ese tono profundo que parece vino y que, con acabado glossy, se ve ultra sofisticado. Es la opción ideal si quieres un look misterioso y elegante al mismo tiempo. Imagínalo con un vestido negro o incluso con jeans y blazer: siempre roba miradas.

2. Telarañas minimalistas

Si lo tuyo no es lo recargado, este diseño es un must. Sobre una base nude o transparente, unas telarañitas plateadas súper delicadas crean el toque perfecto. Son uñas que no saturan, pero sí cuentan la historia de Halloween de manera chic. Me fascinan porque incluso después de la fiesta puedes seguir usándolas sin problema.

3. Negro mate con toques 3D

El clásico negro nunca falla, pero este año viene con un upgrade: detalles en relieve. Piensa en mini murciélagos, calaveritas o incluso aplicaciones con brillo oscuro. El contraste entre el mate y el 3D hace que se vean modernas y diferentes. Son perfectas si amas lo dramático, pero con estilo.

4. French manicure oscura

La francesa no pasa de moda, pero Halloween le da un giro inesperado. Puntas en negro, morado intenso o verde neón con un delineado plateado encima. Es juvenil, trendy y súper versátil. Literal, combina con cualquier disfraz, pero también funciona para una cena o una salida casual.

5. Manicure de fantasmas

Esta es la tendencia más mágica del 2025 y es que tonos neutros se ven etéreos, brujiles y modernos al mismo tiempo. Son perfectos para quienes quieren un toque elegante sin perder la diversión.

Lo mejor de estas tendencias es que no se quedan solo en una noche y es que, la moda de este año apuesta por diseños que puedes seguir usando después, sin que se vean fuera de lugar. Al final, las uñas para Halloween 2025 son una tendencia divertida que valen la pena.

