6 Tonos de tinte cálidos que suavizan tus rasgos y rejuvenecen tu look sin esfuerzo

El color de tu pelo juega un papel importante para conseguir un look mucho más moderno y juvenil, pero sin perder la elegancia que tanto estamos buscando, los tonos cálidos nos ayudan a conseguir ese efecto antiedad de manera natural.

Los matices cálidos iluminan el rostro, al mismo tiempo que suavizan las facciones y dan una sensación de frescura inmediata para verte mucho más joven.

Tintes cálidos con efecto antiedad para un look moderno y juvenil

Los especialistas en color, recomiendan tomar en cuenta el tono de piel, para elegir el tono cálido que más les favorezca para resaltar tus facciones de forma natural.

Chocolate

Es uno de los tonos más versátiles para el pelo, pues puede adaptarse a cualquier tono de piel, su calidez natural ilumina el rostro, suaviza los rasgos y aporta un efecto antiedad de manera natural.

Otro punto a su favor es que luce espectacular con cualquier corte de pelo, para potenciar el look moderno y rejuvenecedor que estás buscando.

Rubio dorado

Es uno de los tintes cálidos más elegantes para crear un look juvenil y elegante, sus tonos cálidos aportan luz al rostro de inmediato, que ayuda a suavizar las líneas de expresión y crear un efecto lifting de manera natural.

Cobrizos

Los tonos cobrizos en todos sus matices, revitalizan tu look por su efecto vibrante que aporta calidez y suavizan los rasgos, es uno de los looks más arriesgados y juveniles, es perfecto para quienes no temen a los cambios radicales.

Rubio cenizo

Aunque es un tono frío, sus matices elegantes crean un look moderno y sofisticado, que suaviza los rasgos y resulta ideal para quienes buscan un cambio de look sutil y natural.

Castaño avellana

Es uno de los tonos más favorecedores y versátiles, gracias a su mezcla equilibrada de matices cálidos y reflejos dorados aporta luminosidad al rostro, suaviza los rasgos y rejuvenece de manera natural.

Reflejos caramelo

Es una técnica de color perfecta para dar luz al pelo sin cambiar radicalmente el tono base de la melena, sus matices dorados y miel aportan dimensión, suavizan los rasgos y crean un efecto radiante que rejuvenece el rostro de manera natural.

El pelo se ha convertido en un accesorio que puede ayudarte a lucir mucho más joven y moderna para proyectar una imagen segura y llena de elegancia.

