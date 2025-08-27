Suscríbete
7 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años con cara redonda que definen los pómulos

Si quieres renovar tu look, estos cortes elegantes son la mejor opción porque rejuvenecen el rostro.

August 27, 2025 
Karen Luna
Corte escalonado

Cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años

Getty Images

Llegar a los 50 o 60 años no significa dejar de jugar con el estilo, al contrario; es la mejor excusa para probar un corte de pelo que te haga sentir fresca, elegante y segura. Si tienes la cara redonda, seguramente más de una vez pensaste que tu melena no te favorece del todo o que te gustaría marcar un poco más los pómulos. La buena noticia es que hay cortes que alargan el rostro y ponen tus facciones en primer plano.

1. Bob largo con ondas ligeras

El bob largo es un clásico porque nunca falla y cuando cae un poco más abajo de la mandíbula, se ve estilizado, si le das un poco de onda suave, tus pómulos se ven más definidos de manera natural.

2. Shaggy moderno

Si buscas un estilo con personalidad, el shaggy es perfecto. Tiene capas en diferentes largos que rompen la redondez y hacen que el rostro se vea más alargado.

3. Pixie con volumen arriba

Si dejas un poco de altura en la parte superior, el efecto es inmediato: el rostro se alarga y tus pómulos se convierten en protagonistas.

4. Midi con raya lateral

Un corte a los hombros siempre es buena idea y si lo usas con la raya de lado, afina las facciones mientras resalta la mirada. ¡Es sencillo, elegante y fácil de peinar en el día a día!

5. Lob asimétrico

Este corte es un bob más largo, con un toque diferente en la parte de adelante queda un poco más larga que la de atrás. Ese detalle ayuda a estilizar y da un efecto muy favorecedor en la zona de los pómulos.

6. Melena con capas largas

Si eres de las que no quiere cortar demasiado, las capas largas son tu mejor opción. Quita el exceso de volumen en los lados y logra que el rostro se vea más definido y ligero.

7. Flequillo cortina

El flequillo cortina está abierto al centro, es un truco infalible para suavizar la frente, enmarca el rostro y automáticamente dirige la atención hacia los pómulos.

Después de los 50 no se trata de esconder nada, sino de realzar lo que ya tienes con un buen corte y, lo más importante, cómodo contigo. La clave está en encontrar ese estilo que te haga mirarte al espejo con seguridad. ¡Al final, los pómulos bien definidos son solo la excusa para renovar tu look!

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
