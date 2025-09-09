Suscríbete
Belleza

8 ideas de uñas almendra con diseños elegantes y perfectos para rejuvenecer las manos

Toma nota de este manicure que es ideal para lucir unas manos perfectas todos los días.

September 08, 2025 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-09-08 a la(s) 7.53.05 p.m..png

8 ideas de uñas almendra con diseños elegantes

Instagram/@trufflesnails

Tengo que confesar que estoy obsesionada con las uñas almendra, esa forma tan femenina y estilizada tiene un efecto inmediato, porque hace que los dedos se vean más largos, finos , lo mejor, ¡jovencísimos! Cada vez que me las hago, siento que mis manos cambian por completo, como si llevaran un filtro de suavidad.

Hoy quiero compartirte algunas ideas elegantes que son tendencia y que, créeme, te van a encantar si buscas un manicure que te haga sentir segura y sofisticada.

1. Nude glaseado

Los tonos nude lechosos hacen que las manos se vean suaves y pulcras, como recién salidas del salón. Es un look que nunca cansa y combina con absolutamente todo.

2. French moderno

La versión difuminada (baby boomer) es perfecta si quieres algo elegante pero más actual. Alarga los dedos y da un aire muy chic.

3. Rosa translúcido

Soy fan de este tono porque aporta frescura y naturalidad. Es como un “no-makeup look”, pero en uñas. Ideal para quienes aman lo discreto pero femenino.

4. Terracota chic

Si quieres salir del típico nude, los tonos cálidos como terracota o rosa palo son un acierto. Favorecen muchísimo y le dan a las manos un toque moderno sin exagerar.

5. Brillos sutiles

Una base lechosa con destellos pequeñitos da un acabado luminoso, elegante y juvenil.

6. Degradé pastel

Cuando quiero algo más alegre, me lanzo a los degradados en tonos pastel. Rosados, lilas o celestes suaves se ven divertidos pero sin perder la elegancia.

7. French cromado

Perfecto para quienes buscan un twist glamuroso, las puntas metálicas o cromadas hacen que la forma almendra resalte todavía más y se vea súper fashion.

8. Arte delicado

Si eres de las que aman los detalles, prueba con flores minimalistas o pequeños puntos. El truco es mantenerlo sutil para que el resultado se vea elegante, no recargado.

Las uñas almendra no solo son una forma bonita, son casi un accesorio que transforma tus manos y lo mejor es que cada diseño puede adaptarse a tu estilo, ya sea que prefieras lo clásico o quieras arriesgarte con algo más atrevido. Yo, sinceramente, no puedo dejarlas… cada vez que me las veo en el espejo, siento que mis manos hablan por mí.

Karen Luna
