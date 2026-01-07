Suscríbete
Belleza

¡Adiós a las canas! 5 tonos castaños que rejuvenecen y las disimulan al instante

¿Por qué los tonos castaños son la mejor opción para cubrir las canas de forma natural? Descubre cuáles son los más favorecedores.

Enero 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Los tonos castaños se han consolidado como los grandes aliados para disimular las canas de manera natural, pues la clave está en optar por matices cálidos y luminosos, que suavizan las facciones y se integran mejor con el cabello, en lugar de tonos demasiado oscuros, que pueden endurecer el rostro y acentuar el crecimiento de la raíz.

Los colores castaños aportan luminosidad, suavizan las facciones y, bien elegidos, logran un efecto rejuvenecedor inmediato, además se adaptan de maravilla a efectos de coloración como el balayage y el babylight.

Desde matices cálidos hasta acabados más fríos, estos tonos castaños destacan por su capacidad para integrarse con las canas y devolverle vida a la melena.

Castaño miel

Es uno de los tonos más favorecedores para cubrir las canas, pues combina una base cálida con reflejos dorados que integran las canas de forma natural, además de iluminar el rostro y suavizar las facciones.

Castaño chocolate

A diferencia del negro, el tono chocolate disimula mejor el crecimiento de la raíz y reduce el contraste con las canas, logrando un look pulido, clásico y atemporal que destaca por su fácil mantenimiento.

Castaño avellana

Es uno de los tonos preferidos para disimular canas gracias a su equilibrio entre tonos fríos y cálidos, que aporta dimensión y movimiento, además, su crecimiento resulta mucho más discreto que el de otros colores.

Castaño caramelo

Con reflejos cálidos y brillantes, este tono ilumina el rostro y resta años al instante, sus matices dorados son perfectos para dar movimiento a la melena y disimular las canas sin un efecto artificial.

Castaño ceniza

Para quienes se inclinan por los tonos fríos, este tono es el ideal, pues neutraliza reflejos no deseados y se funde de manera natural con las canas, especialmente las plateadas; sin embargo, requiere un buen matizado para mantener su luminosidad y evitar que el color se vea apagado.

Elegir el castaño adecuado no solo ayuda a ocultar las canas, sino que también puede transformar por completo la imagen, aportando frescura, luminosidad y un aire rejuvenecido sin necesidad de cambios drásticos.

tintes
Melisa Velázquez
