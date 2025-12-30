Adiós al bob: 5 estilos de corte de pelo que lucen fenomenales a los 50 y más

Cumplir 50 marca el inicio de una etapa donde la seguridad y el estilo se viven con mayor plenitud, para muchas mujeres, renovar la imagen se vuelve una forma de expresión personal, y el pelo es el mejor aliado para lograrlo.

Si estás considerando un cambio de look, estos cortes de pelo modernos y favorecedores para mujeres 50+ son perfectos para realzar tu belleza natural, aportar frescura y proyectar una elegancia atemporal.

Cortes de pelo que para mujeres de 50+ que no son el clásico bob

Estos estilos se imponen como alternativas modernas, favorecedoras y rejuvenecedoras, demostrando que un buen corte de pelo nos permite reinventarnos y sentirnos más bellas y seguras.

Long pixie con textura

Se trata de una versión más suave versátil del clásico pixie, ya que combina capas ligeras para dar mayor movimiento natural, mientras aporta frescura, enmarca el rostro y es ideal para quienes desean un cambio audaz sin renunciar a la feminidad.

Midi con capas largas

Este corte se lleva a la altura de los hombros, con capas bien trabajadas, aligera el rostro y da volumen al pelo fino, que también se caracteriza por ser elegante, fácil de peinar y perfecto para quienes buscan un estilo sofisticado que no envejece.

Shag moderno

Inspirado en los años 70, pero adaptado a la actualidad, el shag es sinónimo de movimiento y actitud, pues sus capas desfiladas y su acabado relajado aportan dinamismo y un aire juvenil, ideal para melenas onduladas o con textura natural.

Corte recto con flequillo suave

Minimalista y atemporal, el corte recto se transforma por completo cuando se acompaña de un flequillo ligero o desfilado tipo cortina, pues suaviza las líneas del rostro, destaca la mirada y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato.

Corte midi con ondas naturales

Ni largo ni corto, este corte a la altura de los hombros se posiciona como uno de los más favorecedores a cualquier edad y no de los favoritos del 2026, además con ondas suaves o un acabado natural, aporta movimiento, volumen y un look actual sin esfuerzo.

Decirle adiós al bob no es renunciar a la elegancia, sino abrir la puerta a nuevas formas de expresión, donde el cabello acompaña la experiencia, la confianza y la autenticidad.

