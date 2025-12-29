Ni corto ni largo: el largo del pelo que será tendencia absoluta en 2026

Después de varias temporadas dominadas por melenas XL de acabado pulido y cortes ultra cortos, 2026 apuesta por el equilibrio y presenta una propuesta mucho más versátil y favorecedora.

Este año la clave está en equilibrar lo natural con lo fashionista, sin exigir largos tiempos de mantenimiento ni cuidados excesivos, apostando por una imagen relajada, pero profundamente elegante.

¿Cuál es el corte de pelo que será tendencia en 2026?

Para 2026, los cortes de pelo apuestan por cortes que se adaptan al estilo de vida, con un largo medio equilibrado, versátil y lejos de los extremos, una apuesta que ya ha comenzado a reinar en las pasarelas y salones de belleza.

El largo midi se perfila como la opción ideal para llevar tu nuevo look, pues es una suave transición para quienes buscan un nuevo look sin tener que elegir entre melenas muy largas o demasiado cortas.

El corte de pelo que se adapta a la perfección a este largo, es el long bob, también conocido como lob, pues se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad, es decir, puede peinarse de diferentes formas y es perfecto para todos los tipos de rostro, posicionando como el gran favorito del 2026.

¿Cómo llevar el lob o long bob, el corte estrella del 2026?

El lob se posiciona como el corte ideal para el 2026 por su versatilidad y fácil mantenimiento, pero también por su efecto rejuvenecedor instantáneo, pues al llevarse a la altura de la clavícula o a los hombros, enmarca el rostro y estiliza el cuello, generando una imagen mucho más juvenil.

Sin embargo, más allá de la longitud, también es importante la forma en cómo se lleva el corte, pues los acabados suaves y naturales serán los más populares.

Capas suaves

Las capas largas y suaves ayudan a adaptar el corte a todo tipo de rostro, permite enmarcar y suavizar las facciones para un look moderno y juvenil que aporta luz y dimensión de forma natural.

Texturizado con puntas desfiladas

Para el 2026 se busca la naturalidad y una estructura natural que de movimiento de forma natural, ideal para melenas onduladas o rizadas que buscan definir la melena con un suave movimiento.

Con flequillo

Los flequillos pueden suavizar las facciones de forma natural, además de darle movimiento al corte sin recurrir a grandes cambios, este 2026, los flequillo estilo cortina seguirán siendo la tendencia más buscada y moderna.

Recto con acabado pulido

Otra opción para tu corte lob, es su acabado pulido que aporta un look mucho más sofisticado y elegante, pero que no deja de perder la naturalidad que busca la tendencia de este año.

La tendencia del “ni corto ni largo” no es sólo una longitud: es una declaración de estilo que privilegia equilibrio, naturalidad y practicidad.

