¡Adiós uñas francesas! Las uñas carey dominarán el otoño 2025 con estos 6 diseños

Las uñas francesas han reinado por años en el mundo de las uñas; sin embargo, a pesar de que las amamos y recurrimos a ellas para momentos donde queremos lucir unas manos elegantes, hay ocasiones en las que buscamos apostar por diseños más arriesgados. Este otoño tienen una competencia fuerte: las uñas carey, que llegan a la temporada de otoño como el diseño de uñas favorito.

Inspiradas en el elegante patrón marmoleado del caparazón de las tortugas, esta idea nos ofrece una alternativa sofisticada, original y muy elegante. Si estás buscando inspiración para tu próximo manicure, revisa estas ideas de uñas que seguramente dominarán el otoño 2025.

Uñas carey

Apostar por las uñas carey en su versión tradicional: todas las uñas con el mismo diseño, es la opción perfecta para aquellas que apuestan por un estilo minimalista, sin decoración extra, sin combinar con otras texturas, solo apostando por dejar que el marmoleado tortoise sea el protagonista. Con una base en color café claro y amarillo, con manchitas en color negro, este diseño no solo es elegante, sino la opción perfecta para lograr unas manos sofisticadas.

Uñas francesas

Reinventar el clásico francés con este efecto es una forma creativa y elegante de apostar por las uñas carey. Esta idea apuesta por mantener y respetar la base nude o el color natural de la uña, mientras que las puntas sustituyen su típico color blanco por el toque llamativo del carey. Esta idea es perfecta para quienes buscan apostar por este diseño, pero no desean lucirlo de forma tan llamativa sobre las manos.

Uñas carey con relieves

Este diseño alterna uñas con patrón carey y uñas con texturas y relieves dorados en 3D. Apostar por combinar estilos y diseños logra proyectar un diseño lujoso y maximalista. Si lo tuyo es apostar por el oro, lo brilloso y ostentoso, esta idea se adaptará perfectamente a tu manicure.

Carey con efecto espejo

Por el contrario, si lo que buscas es apostar por un diseño que incluya oro de forma más discreta, apuesta por esta idea. Los diseños de uñas con elementos cromados son una tendencia que tomará fuerza en otoño, especialmente cuando se apuesta por formas geométricas o circulares imperfectas. Esta es una apuesta artística, creativa y muy elegante.

Carey con hoja de oro

El toque metálico de la hoja de oro eleva el diseño de las uñas carey a su máxima sofisticación. Esta es una forma de incluir el color dorado, que se lleva perfectamente con este estilo de uñas, pero de forma aún más discreta que la anterior, pues busca colocar pequeñas piezas de este efecto de forma estratégica para no saturar, pero logrando ese toque fancy que todas queremos lucir en nuestras manos.

Green tortoise nails

El efecto carey también puede adaptarse a otros tonos como el verde o el ámbar. Sobre color verde logra un diseño diferente, llamativo, pero respetando la esencia y belleza de su patrón original. Este diseño es ideal para quienes buscan salir de lo clásico y apostar por un manicure más arriesgado y creativo.

Este otoño 2025, las uñas carey llegan como una alternativa creativa a diseños clásicos como las uñas francesas para lograr un manicure elegante y sofisticado. Si aún no tenías clara la forma de llevar tu próximo diseño de uñas, esperamos que luego de ver estas ideas te inspires para estar en tendencia esta temporada.